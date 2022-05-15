台灣石虎隊長魏沛倫（左上）頭槌解圍。（李弘斌攝）

台灣企業甲級足球聯賽15日上演航源FC與台灣石虎FC的4、5名對決。結果上周被撞傷、左臉縫了14針的石虎前鋒韋嗣（Ben Ouedraogo）帶傷上陣還率先破門，卻也因手球犯規吃到第2張黃牌，10打11的石虎撐到全場補時第2分鐘，仍被韓國射手朱益成攻破大門，遭地主航源以1比1逼和。

「最後兩分鐘被進球，真的很可惜。」韋嗣賽後自責且惋惜的說：「今天我們防守很好，也有進球。」

韋嗣來自布吉納法索，已經來台6年，先在銘傳大學念中文，再到中原大學念研究所，畢業後留在台灣工作並踢球。上周石虎對上衛冕者南市台鋼，韋嗣因為被門將江子賢撞傷而左臉破相，不過在就醫與縫合處理後，韋嗣得到醫生的同意，本輪貼上膠布帶傷上陣。

企甲本輪有兩場比賽因確診與匡列導致出賽人數不足而延期，上周5人確診的石虎人手也很吃緊，但韋嗣先發讓他們士氣大振。第30分鐘，陳柏豪送出漂亮直塞，安愛瑞突入右側禁區橫傳，搶近柱的韋嗣在威廉飛鏟阻擋下，以精彩的腳後跟巧射將球打入球門遠角，上半場結束石虎以1比0領先航源。

台灣石虎上半場靠韋嗣巧射先馳得點，在休息區助陣的台北市體育總會足球協會理事長、台北市議員林亮君（左三）也雀躍不已。（李弘斌攝）

但石虎成也韋嗣、敗也韋嗣，下半場他先拉人阻止航源吳彥澍快攻，遭到黃牌警告。第76分鐘，吳彥澍操刀左前場自由球，在人牆中的韋嗣跳起側身用右手護臉，右肘卻不偏不倚將球擋出，主裁判劉祥紹認定為故意手球，韋嗣兩黃換一紅遭到罰下。

「那個手球，我沒有看到球來，不是故意去擋的，」韋嗣賽後解釋他是要保護自己受傷的左臉，「因為很危險，碰到這裡不好，裁判有跟我說手肘不要舉起來，我說不行，我的臉受傷。」

韋嗣（右一）在第76分鐘因手球犯規領到第2張黃牌，遭主裁判劉祥紹以紅牌罰下。（李弘斌攝）

儘管被罰下1人，石虎仍奮力捍衛1球領先，不過全場4分鐘補時進行到第2分鐘，航源前鋒黃侑威接應右路吊中的腳後跟射門雖被擋出，讓位於小禁區邊緣的朱益成卻剛好起左腳補射破門，讓石虎幾乎到手的3分飛了。

裁判賽後表示，當下有提醒韋嗣不能將手舉到頭部高度，但他最後還是舉了起來，而且碰到這個正向球門飛去的自由球射門，不得不給予黃牌警告。航源驚險保住和局，積分7分追平少賽1場的老三台電，石虎戰績1勝2和1負，積分5分仍居企甲第5。