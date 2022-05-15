中央流行疫情指揮中心14日公布國內COVID-19確定病例，新增40例死亡，衛福部長陳時中進一步指出，40例死亡個案中，38人有癌症和重大疾病、慢性病史。台大教授苑舉正直言，他聽到陳時中這段話有三個感覺，怒斥陳時中「沒資格當這個官」，他更直言，自己現在開始要對民進黨宣戰。

陳時中14日在記者會中表示，當日新增40例本土病例死亡個案，為16例男性、24例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，有38例具慢性病史，15例未接種疫苗。

苑舉正今天(15日)在政論節目《新聞大白話》中表示，看到陳時中說40例死亡個案中，其中38人有癌症、慢性病史，「我罹患糖尿病20多年」，還替血糖機拍過廣告，聽到陳時中講這些話非常難過。

苑舉正直言，自己的生命面對極大考驗，在這種情況下聽陳時中講這些話，有三種感覺，第一，陳時中沒有資格當這個官，「這件事情他們無能到什麼地步？」他們一直相信這個病不嚴重；第二，人謀不臧，他們以為不嚴重，是籌措資金的好機會；第三，根本就不關心我們，「我們得慢性病是我們要的嗎？」

苑舉正更說：「我現在開始對民進黨宣戰，他判我死刑，我也判他死刑，太嚴重了嘛。」