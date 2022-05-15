年底高雄市長選戰，國民黨究竟會派誰出戰？先前被點名的無黨籍立委高金素梅已表態無意願，黨務高層接觸高市前副市長李四川後，李意願不高，但國民黨高雄市議會黨團仍力拱他出馬。近日號稱藍營「最強女戰神」、國民黨金門立委陳玉珍被問到藍軍高雄困境，她強調很多人願意為藍軍打仗，如果真的沒有人選，她自己也可以，該上戰場時絕對不會遲疑。

據《中天》報導， 陳玉珍表示，高雄沒有找不到母雞，很多議員有意願，孫文學校總校長張亞中有人推，李四川也有人推，現在是在做整體考量，沒有找不到人，很多人願意為藍軍打仗，只是誰比較適合，如果真的沒有人選，她自己也覺得OK，「應該上戰場時絕對不會遲疑，藍軍不可能沒有人」。

她強調，「玉珍106歲的阿嬤，還有叔叔、姑姑、阿姨都住在高雄50年以上，從小從金門到台灣的第一站也是高雄，我要表達的是國民黨人才濟濟，每一個人都願意為高雄付出」。

國民黨主席朱立倫13日出席國民黨智庫舉辦的「520蔡政府施政總檢討－民調發布會」，被問到高雄市長人選，他說每一位都是考慮的對象，提名的過程是按照步驟，每週都安排各縣市提名人選，大家拭目以待。

另外，張亞中表現出有意參選的態度，國民黨智庫執行長柯志恩也被點名可角逐，但柯志恩日前受訪強調，這不是個人意願問題，她目前為止沒有想過，畢竟是學校專職教授，到目前為止在學校放暑假之前，她都不會思考這問題。