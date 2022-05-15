立法院本會期5月底結束，倒數2周，由於受到疫情影響，朝野傾向不加開臨時會，民進黨立法院黨團總召柯建銘今（15日）稍早表示，本周有關「促進轉型正義」及「嚴懲中國經濟間諜」的相關法案，將力拼三讀通過。

柯建銘稍早透過臉書表示，距離立法院會期結束僅剩2周，民進黨立法院黨團正努力讓許多重大法案，在本會期三讀通過。

首先，「促進轉型正義委員會」於本月月底落日後，政府如何接續轉型正義後續工作的「促進轉型正義條例修正草案」，以及承認國家在過去威權統治時期對人權及人民名譽之侵害，並加以回復及補償的「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」。

柯建銘說，這兩個草案於5月13日經院長游錫堃主持的黨團協商後，各黨依舊有部分條文沒有共識，預計5月17日院會進行處理並三讀通過。

此外，有關「嚴懲中國經濟間諜」，並且保護台灣科技研究成果的兩項修法，「國安法修正草案」及「台灣與大陸地區人民關係條例修正草案」，則預計於5月18日，再度由院長游錫堃召集黨團協商，如無共識，預定將5月20日，讓這兩部重要法案三讀通過。

柯建銘強調，這兩部法案，對於台灣的現況是有其急迫性。根據法務部調查局的資料，有關國家安全的侵害營業秘密案件，僅去年就查獲26案，幾乎每月都有企業受害，換算被侵害的營業秘密市值多達2118億7839萬6089元。

他說，必須要在這時間點，排除萬難，讓這兩部法案順利三讀通過的原因，保護台灣的科技成果，不僅僅是商業上的考量，對台灣來說，科技所形成的「矽盾」，更是保衛台灣國家安全的重要資產，守護全民的科研成果，保護台灣的國家安全，「這是身為執政黨的我們，無可迴避的責任。」