今天在大聯盟場上費城人以8：3擊退道奇，目前戰績是17勝17敗，在國聯東區排第2，而去年國聯MVP哈波(Bryce Harper)再次敲出全壘打，這是他連續第三場開轟，最讓人佩服的是他的手有傷，手肘尺骨附屬韌帶(UCL)輕微撕裂，導致無法下場守備，但專心當指定打擊的他卻十分兇猛，證明他的MVP身手名符其實。

哈波因手肘傷勢無法下場守備，但仍被球隊安排當指定打擊，沒想到他的火力更加兇猛，在對上道奇系列賽中12打數敲出8安(3轟)、4支二壘安打，貢獻多達8分打點，不得不佩服他國聯MVP的強打實力，而費城人目前還拿下4連勝，戰績剛好來到5成，可惜的是哈波下一戰預計要接受治療，無緣靠雙手橫掃道奇。

Bryce Harper this season:



.291/.350/.598

8 HRs

24 RBIs

159 wRC+



All with a partially torn UCL.



Just different

pic.twitter.com/RnERGntuN5 — Starting 9 (@Starting9) May 14, 2022

今天對上道奇哈波4打數3安打貢獻3分打點、跑回2分，打擊率上升到.305，為先發陣容中最高，完全不像手有受傷的人。此戰他在第3局開火，面對道奇先發烏瑞亞斯(Julio Urias)一球未選，逮中84.1 mph曲球轟向右外野，而且這還是發3分炮，幫球隊徹底拉開比分，值得一提的是今天費城人得分全是靠全壘打，上演了精彩煙火秀。

哈波上季一開始表現普通，後來快馬加鞭趕進度，整季有35轟、42支二壘安打、貢獻84分打點、選到100次保送，打擊率.309、長打率.615、攻擊指數1.044，成為史上第五位在不同球隊獲MVP球員。而本季他立刻打出水準，目前有9轟27打點成績，並有6次盜壘成功，打擊率.305、長打率.634、攻擊指數.995，幾乎和上季差不多。