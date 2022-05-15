面對一軍多名主力確診的統一獅，樂天桃猿15日在洋投索沙8局僅失2分好投帶領，加上朱育賢、藍寅倫、林承飛3轟助拳，以7比2逆轉勝，也拿下近期7連勝，繼續站穩上半季龍頭位置。

獅隊王鏡銘、羅暐捷相繼確診，今天再添5名確診者，林岱安、劉軒荅、江承峰、劉予承及陳韻文PCR皆為陽性，而今日賽前持續進行自主快篩，其中牛棚教練羅錦龍呈現陽性，將依規定落實隔離措施，並安排PCR檢測。

為了補齊一軍戰力，獅隊從二軍拉上4投手江國謙、邱浩鈞、李其峰和姚杰宏，2野手林祖傑、江亮緯；而因昨天多名選手自主快篩呈現陽性，球團考量總教練林岳平與多位確診選手為密集接觸者，自昨日起將進行3天自主隔離管理，本日總教練一職將要首席教練高志綱暫代。

面對本季轉披桃猿球衣的索沙，獅隊在2局下靠著「陳氏兄弟」陳重羽安打、陳重廷強迫取分先攻下2分。不過桃猿打線在3局上立刻有所回應，先用連續2支安打追回1分，朱育賢再補上逆轉3分炮，猿隊單局攻下4分，之後藍寅倫、林承飛也都有開轟紀錄。

索沙用103球主投8局，投出3次三振、沒有任何保送，雖被敲出7支安打但僅失2分，拿下2連勝。此役頂替撲壘弄傷肩膀的林立擔任開路先鋒，藍寅倫也繳出不俗成績，5打數4安打包含1發陽春炮，貢獻3分打點。

戰力受到疫情影響的獅隊，原本寄望先發投手布雷克能壓制「暴力猿」打線，結果他僅投5.2局就用118球，被敲11支安打其中包含3轟，失掉7分皆為責失，去年勝投王不僅今年首勝未開張，還吞下本季首敗。

樂天桃猿朱育賢敲出本季第2轟。（樂天桃猿提供）