升息趨勢下，資本市場波動難免，若風險承受度不高，想穩穩存退休金者，國泰人壽4月即推出近期宣告利率3.25％美元利變終身壽險「樂齡享退」，訴求繳費6年或10年，增值回饋分享金在領生存保險金前都用來增購保額，強化保障，保戶可約定60、65或70歲開始領生存金，若累積有20年以上，每年可領總繳保費4％左右的生存金，算是國壽近期較具「競爭力」的保單。

這張「樂齡享退」保單預定利率1.75％，5月宣告利率3.25％，全年宣告利率平均值與預定利率的利差，乘上前一年度保單價值金，就是增值回饋分享金，在約定領取生存金的年期前，增值回饋金就視同躉繳保費，增購保額，加速保價金累積，如6年繳費者以此速度增值，到保單第六週年時，保險現金價值就超過總繳保費，即已保本，在約定時間到達時，以原有保額加上增值回饋金增購保額的總和1％，年年還本直到身故或被保險人105歲。

例如40歲男性，投保保額80萬美元的樂齡享退，轉帳1％加上1.5％高保費折讓後，6年繳，年繳保費約7.4萬美元，共繳44.4萬美元，約定60歲開始領生存金，屆時每年約可領2萬美元，相當於每月可領逾新台幣4.8萬元現金，可過上極充裕的退休生活。

這張保單有六大競爭優勢，一是升息趨勢下，資本市場波動加劇，不少保戶對投資轉為觀望，但又擔心現在買固定利率保單，利率買在低點，因此利變型壽險，兼顧即早進場、早日利用時間複利滾存，宣告利率也會適度反應利率上揚，可分享升息利多的特點。

二是美元保單預定利率目前高於新台幣保單，樂齡享退的1.75％，算是目前預定利率相對較高的美元保單，會比預定利率低的保單，保費較具優勢；三壽險市場目前保障型美元利變壽險，宣告利率多在3.2~3.4％之間，3.25％算仍有競爭力。

四是增值回饋分享金在領生存金前，是用來增購保額、強化保障，但亦具增值功能，20年下來，到領生存金時還本率約是總繳保費的4％以上，有利儲存較充裕的退休金；五是投保保額門檻1萬美元，最高可330萬美元，保戶可選6年或10年繳費，適合已有一定收入的中壯年，及接近退休年齡已有一定資產的準退休族群；六是有分期保險金設計，即擔心未能自用者，還可作為照顧遺族的保單，保險金會依指定分年給付，照顧未成年的子女。