央視新聞報導，從16日開始，在滿足目的地防疫要求的前提下，少量由上海始發的大陸國內定期航班開始恢復，包括吉祥航空和春秋航空公司。

吉祥航空5月16日起恢復HO1145／46上海浦東-福建龍岩往返航班。這是上海全域靜態管理以來，吉祥航空恢復的首個上海始發大陸國內定期客運航班。該航班每周執行三班，逢每週一、三、日執行。其餘上海進出港大陸國內客運航班將視情逐步恢復。

根據上海市要求，目前旅客進出上海以「非必要不離滬」為原則，如為必要原因需搭乘民航班機離開上海，需持有48小時內核酸檢測陰性證明與24小時內抗原檢測陰性證明；如核酸檢測陰性證明為24小時內，則免於提供24小時內抗原檢測陰性證明。搭乘飛機進入上海市的旅客，也需在登機前出示抵滬前48小時內核酸檢測陰性證明。

春秋航空將於5月18日恢復上海往返昆明航班，目前暫定每天一班，上海至昆明航班號為9C7269，上海浦東機場起飛時間為14時35分，到達時間為18時。昆明至上海，航班號為9C7270，昆明長水國際機場起飛時間為19時50分，到達時間為23時10分。

此外，5月18日，春秋航空將執行一個上海到大連的學生返鄉航班，僅面向在滬的、在大連有常住地址的學生開放。