【愛傳媒賴祥蔚專欄】網路新媒體的廣告分潤，背後頗有玄機。包括YouTube等網路平台上的廣告分潤，背後各有演算法，不能純粹從點擊數去推算自己可獲得的廣告收入。

儘管未必能知道各平台的演算法實際上如何運作，但是仍有一些基本原則可以參考：

1、Google廣告客戶指定目標客戶的方式：

預設的目標對象是由Google推測，自媒體經營者也能夠自行指定目標對象如何區隔，具體可以根據使用者的身分、興趣、習慣、主動研究的內容，以及與商家互動的方式來觸及目標對象。

2、廣告分潤有不同方式：

可以依照廣告曝光的次數，獲取廣告分潤，也可以加入Google的AdSense，以提高收入。先前的廣告分潤比例如下：自媒體的經營者可以獲得搜尋廣告之收益的51%、內容廣告之收益的 68%。在台灣，估計每一萬流量可以獲得的收益大約是2000元。

3、YouTube 的不同廣告格式：

YouTube目前主要有四種廣告格式：可略過、不可略過、串場、以及重疊。

還有YPP（YouTube合作夥伴，YouTube Partner Program）另有分潤門檻：頻道在過去一年達到影片的累積觀看下限（例如可以訂為4000小時）；或是超過了訂閱數的一定下限（例如可以訂為1000粉絲）。

頻道播放影片的片長如果足夠，還可以增加單支影片播放中的廣告量，先前的標準是：影片長度8分鐘以上，除了片頭和片尾廣告，還可以插播廣告，也就是片中廣告，可以自動或是手動決定插播廣告的時間點。

不同類型的廣告，流量有不同的價值。流量的含金量各有不同，想要提高廣告單價的策略，關鍵在於強化可以影響廣告收益的因素，除了流量大小，還有點擊等互動情況，除此之外，頻道使用的語系（目前英文頻道比中文頻道的廣告收益高）、以及頻道的類型屬性（例如知識、音樂、探奇、娛樂等）。

作者為臺灣藝術大學廣播電視學系教授

●原為「高雄市政府新媒體人才培育中心」教材，改寫轉載

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。