再挖蔡政府「這筆防疫預算」 高金素梅怒：超前花錢 成果呢？

針對政府「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」項目花了2314萬元，無黨籍立委高金素梅今(15日)質疑：「超前花錢了，成果呢？」衛福部長陳時中回應，該預算為補助國衛院和預醫所共同研發快篩技術，並已將技術移轉給國內廠商進行後續開發、量產。高金素梅直言，陳時中沒有回答她的問題，且陳的說明還扯出更多問題。

高金素梅指出，政府編列的防疫紓困預算中，有一筆2314萬元用在「檢驗試劑開發及快篩試劑研發」，「這筆預算已在109年6月30日前與廠商完成簽約，並於109年9月30日前撥款完畢。錢雖不多，但算是少見的超前部署」，她和很多買不到快篩試劑的民眾都想知道，政府投資哪家廠商研發快篩試劑，試劑是哪個品牌，是否供貨政府以及供貨數量、價格。

陳時中則回應，衛福部2020年以「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」補助國衛院2314萬元，進行抗原快篩試劑研發，執行期程為2020年1月至2021年6月。國衛院和預醫所共同研發，以SARS單株抗體為基礎，挑選出辨識嚴重特殊傳染性肺炎病毒的抗體，並將此抗體技轉給廠商進行抗原快篩試劑的產製。

陳時中指出，國衛院與預醫所在2020年4月8日舉辦非專屬授權技術公開說明會，將此技術移轉給國內5組產業團隊，由廠商進行後續開發、量產之工作，國衛院及預醫所則持續輔導廠商進行產品化製造。

這5家技轉廠商當中，已有2家廠商於2021年取得核准製造許可（防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號），其中1家廠商也已進行家用抗原快篩EUA申請。

高金素梅指出，陳時中提供兩個案號，「防疫專案核准製造第1106015005號、防疫專案核准製造第1106610168號」，其中第1106610168號經Google查詢，跳出來的是「鼎群科技公司」，「我不方便說明這家公司與快篩試劑產品，請大家自己Google查詢」，高金素梅直言：「陳時中沒有回答我的問題，不過，他的說明又扯出更多問題。」