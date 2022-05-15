24歲人氣實況主「ET」王依渟外型甜美，加上直率性格擄獲大批粉絲支持；過去她曾是馬來西亞女團「Amoi-Amoi」成員之一，因為拿手歌曲是《要愛愛》，還被網友封為「愛愛女王」。王依渟這兩天放送一系列美照，慶祝IG追蹤人數達到30萬，絕對領域曝光讓所有粉絲噴鼻血。

王依渟在網路上人氣蒸蒸日上，每次實況開播總能吸引眾多網友觀看；昨(5月14日)是「玫瑰情人節」，她特別曬出美照慶祝IG追蹤人數達到30萬，並向一直以來支持她的粉絲們喊話：「其實這些數字什麼的都是浮雲啦，更重要的還是陪在身邊的你們呢」；畫面中王依渟坐在床上，身穿白色針織背心和短裙，對著鏡頭露出招牌甜美笑容，白晰美腿一覽無遺；最吸睛的是短裙下雙腿間的黑影，性感邪惡角度引人遐想。

王依渟短裙下白晰美腿間巧露黑影，性感「邪惡角度」引人遐想。（圖／取自王依渟IG）

網友暴動直呼：「太可愛了吧，直接戀愛」、「直接愛了愛了」、「恭喜30萬啦」、「今天好漂亮」、「看妳的直播是人生中最開心的事」、「三十萬分之一(舉手)」、「玫瑰情人節快樂，有妳在身邊真好」、「下年就40萬了」、「圖奇也破30萬的話開到凌晨五點合理吧」，1天累積2.4萬讚。

王依渟今(15日)也PO出一組紅衣美照，搞笑寫道：「玫瑰總帶刺，人心總帶私…哈哈這什麼十年前的文案啦」，只見她一襲紅色細肩帶洋裝入鏡，同樣坐在白床上但弓起雙腿，雪白美腿及性感「絕對領域」全見客，魅惑值滿點再次把粉絲們全電暈，紛讚：「好可愛的妹子」、「照片尺度也回到十年前了」、「矮額 我不行了 這朵玫瑰好辣」、「文案不是重點，妳本人才是」、「刺，都給你刺」，留言區狂刷起愛心。

先前王依渟才因為直播自己睡覺的模樣，曾吸引上萬網友守在螢幕前觀看，還一度登上台灣熱門直播第一名，讓大家都好奇她到底是誰；王依渟2016年加入馬來西亞由網紅組成的女子偶像團體「AMOi-AMOi」，她們主打搞怪可愛風格，但2020年11月成員先後解約，最後無奈解散，她才開始轉型當實況主跟網友搏感情。