法甲足球聯賽進行到第37輪，不過巴黎聖日耳曼早在第34輪就提前鎖定冠軍，但他們仍沒有鬆懈，在今天比賽以4：0擊潰蒙彼利埃，目前拿下高達83的積分，領先第二的摩納哥68分非常多，在聯盟幾乎沒有對手，值得一提的是本季加盟的阿根廷球王梅西(Lionel Messi)終於覺醒，在此戰上演加入法甲的首次梅開二度，還創下連15季「雙十」(10球10助攻)紀錄，成為足壇第一人！
梅西到法甲後表現不如以往，但球隊還有內馬(Neymar)、姆巴佩(Kylian Mbappe)等球星，巴黎和其他球隊仍有差距，輕鬆封王，當然身為巨星梅西可不想丟臉，終於在對上蒙彼利埃時梅開二度。此戰第6分鐘梅西就進球，他先傳給姆巴佩，接著球轉到迪馬利亞(Angel di Maria)腳邊，他看到梅西無球切入，輕輕往旁邊一踢，送給國家隊戰友漂亮助攻。
第20分鐘梅西踢進第2球，這次是和姆巴佩配合，姆巴佩進攻時將球帶到左側吸引防守，使梅西在中路擁有空檔，這時姆巴佩使出高難度傳球，用腳背送出大幅度橫傳，球精準落在梅西身前，接著梅西輕鬆晃過門將，用左腳成功踢進，完成加入法甲首次梅開二度，目前他累積11球13次助攻，自07到08賽季以來連15季達成「雙十」紀錄，這是足壇史上首人。
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