產險公司針對龐大防疫保單後續理賠頭痛，有民眾反映收到新光產險婉拒承保防疫險，並通知退費簡訊，新光產險15日下午回應表示，公司只是對未核保的新件依規定進行核保，不是針對已核發保單的案件「婉拒承保」。

目前已發生產險公司婉拒承保防疫保單，僅針對兩個情況，一是尚未完成核保，一是同時已經投保同類型保單的「新件」。意即，民眾若想重複投保防疫險，在產險公司的核保過程就會被擋下來。

新光產險強調，婉拒承保的問題，對於已核保完成，簽發保單之保戶權益不受影響。

新產說明，公司在審核保防疫商品的「新」要保案件時，經「 保險業通報作業資訊系統」查詢後，該案件已在該公司或其他保險公司已投保過防疫商品；因此，該公司依「保險業招攬及核保理賠辦法第7條相關規定」，評估被保險人投保險種、保額及保費支出，若其適合度已經「超過實際需求不具相當性」，也就是因為被保險人如果有已投保防疫商品，對於被保險人的保障應已足夠，公司方將據此婉拒承保此類新申請件。