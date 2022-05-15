有網友分享多年前50嵐的價目單，引起網友熱議價格好便宜。（圖／翻攝臉書爆廢公社）

近年來物價持續飛漲，民眾荷包也不斷縮水，就有網友翻出一張多年前的50嵐價目表，讓不少人討論起原來以前的價格如此親民，就算是最貴的飲品才只要70元，也感慨現今的物價已經回不去了。

有網友在臉書「爆廢公社」發文，分享一張多年前50嵐飲品價目表，不過上面的價格，如今看來是非常親民，人氣最高的珍珠奶茶中杯只要25元、大杯40元，其他純茶飲品類大杯也只要20-25元，甚至只要10元就能買到小杯阿薩姆紅茶。

不少網友紛紛留言，「冰淇淋紅茶40元好懷念」、「天啊，好懷念的小卡」、「只能說是時代的眼淚」、「天啊原來以前沒有四季春」、「以前榛果紅茶拿鐵超好喝」，也有人感慨現在的價格已經回不去了，「校正也無法回歸」、「以前價格真美好」、「這還是15年前台北的價位，那時候高雄的價位，多美好啊」。

也有網友指出當年50嵐的定價是高於一般飲料店，「以前的五十嵐是貴的，現在雖然漲價了，但對比其他飲料店已經相對親民」、「以前喝50嵐覺得很高級，現在反而覺得50嵐好平價」、「以前上課帶杯50嵐，比現在開雙B的少年仔還要威風」。