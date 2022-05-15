國內今（15）日新增6萬8732例本土病例，面對醫療量能吃緊，急診醫師田知學糾正民眾2大錯誤迷思，表示確診不必馬上衝到急診室，並透露醫護人員已經是用極限在前線硬撐，只希望忙亂中有時間上廁所就很好了！

田知學今天在粉專提醒大家，確診不必馬上衝到急診室，而且PCR陽性可以持續好幾天，不用一直重複驗，已經好多個夜晚，急診醫護需要加班，甚至在家休息的也到醫院幫忙，只為了讓上班的夥伴好好處理真正急診的病人，而加班和從家裡回急診支援的，就是要協助這些半夜、凌晨跑來急診的採檢者。

田知學指出，不少急診醫護都感嘆，「上班有機會上廁所就很好了！」她忍不住直呼「醫護人員真的是用極限在前線硬撐，如果這真的是防疫最後一哩路，醫護走得好苦！對精疲力竭的醫護而言，有時候確診反而是一種解脫」。

田知學說，疫情爆發後，所有在外面訓練的住院醫師都全部召回，原本想休年假的也自動延後假期、直接歸隊，她自己的兒子昨天十歲生日，她連蛋糕禮物都無法準備，只能告訴他：「媽媽真的很愛你！也謝謝你選擇視訊上課，如果你不小心確診，媽媽就不可以跟夥伴們一起在急診奮鬥作戰了」。

田知學表示，心中對所有堅守崗位的醫護夥伴有說不出的感恩，並肩作戰的有別人家的寶貝兒女、有孩子們的父母、有新婚夫妻，還有懷孕、哺乳中的…等等，每個人都在硬撐著，大家都錯過很多家人的美好時刻。