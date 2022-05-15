台灣醫學會「111年春季學術演講會」於14日起在台中中國醫藥大學以視訊方式舉行兩天，由中國醫藥大學暨醫療體系執行長鄭隆賓主持。（中國醫學大學提供）

台灣醫學會「111年春季學術演講會」以視訊方式舉行，副總統賴清德透過視訊致詞。（中國醫學大學提供）

台灣醫學會「111年春季學術演講會」15日在中國醫藥大學舉行開幕典禮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在專題報告時指出，中央已啟動「新台灣模式」防疫戰略，採重點疫調、最小匡列，輕重分流，以居家隔離照護為主，PCR／快篩彈性運用，國人自主應變並健康監測回歸正常生活，政府採購的一千萬快篩試劑，再一星期就可以到位。

台灣醫學會「111年春季學術演講會」於14日起在台中中國醫藥大學以視訊方式舉行兩天，由中國醫藥大學暨醫療體系執行長鄭隆賓主持，包括副總統賴清德、台灣醫學會理事長倪衍玄、中國醫大董事長蔡長海由中國醫藥大學都透過視訊致賀。

在演講會中，特別安排陳時中做專題報告，他強調，中央防疫戰略與時俱進啟動「新台灣模式」防疫，包括：持續強化「輕重症分流」確保醫療量能充足，改採「重點疫調」、簡化隔離措施，盤整關鍵基礎設施維運計畫、確保社會機能正常運作，抗病毒藥物整備陸續穩定到貨，持續提高疫苗覆蓋率，並推動6-11歲學童接種作業，加速建構兒童保護力。

陳時中說，中央實施「家用快篩實名制」提供民眾量足價穩之快篩試劑，政府採購的一千萬快篩試劑，再一星期就可以到位疏解排隊購買人流。此外，擴增社區採檢點及防疫門診，及早確診分流及用藥、減少重症，且賦能民眾、機關(構)、企業自主應變，並普及社交距離APP使用。

蔡長海感謝政府領導抗疫，及全體醫護同仁的辛勞；近二年來，由於COVID-19疫情的蔓延，造成全世界巨大的衝擊，台灣在政府、各醫療院所及全民的團結合作之下，讓世界看見了台灣在公共衛生、醫療照護、創新科技的強大能量，成為國際矚目的焦點。