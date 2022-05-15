本土疫情嚴峻，媒體報導「0＋7」居隔方案本4月下旬就要實施，因行政院搶先於4月23日公布「3＋4」居隔方案，讓專家會議的公衛專家認為「被背書」；對此，行政院發言人羅秉成今（15日）表示，4月下旬就要實施「0＋7」居隔方案並非事實，未向政院查證之錯誤訊息，應予澄清。

羅秉成表示，該報導所揭露之文件，並未指出資料來源及其製作時間、用途，已屬不明，况且該文件內容並未提及所謂的「0＋7」居隔方案，而該報導未事先向政院查證，以「據了解」之不明消息來源為名，再與該文件不相干的內容任意連結，張冠李戴致生錯誤，令人遺憾。

羅秉成強調，該報導所指文件，從未在行政院相關會議中提出討論，而指揮中心在4月間也未曾於擴大防疫會議上提出「0＋7」居隔方案，當時更無「0＋7」居隔方案之決策存在，4月下旬就要實施「0＋7」居隔方案並非事實，應予澄清。

羅秉成指出，政院擴大防疫會議向來依據該場會議所討論議題與內容，邀集指揮中心與相關部會共同研商，若指揮中心針對重要防疫措施有任何新規畫，政院皆會加以討論，並於擴大防疫會議上達成共識後，再請指揮中心進一步與各縣市討論後定案並公佈。

他說，從426居隔新制，到昨日擴大防疫會議上，指揮中心提出居隔措施調整的建議等，皆採用此一決策模式。