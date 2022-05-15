阿娘喂，要有8千萬元才肯嫁！嘉義縣地方知名的專業媒人婆黃淑晴，日前在個人臉書專業分享與女護理師的對話內容，50歲的女護理師雖擁有貌美動人的外表與身材，再加上專業技術可成為「貼身特別護理師」，但是擇偶條件要求男方「資產」8千萬元以上，黃淑晴只好PO臉書，求問廣大的網友幫幫忙。

嘉義婚宴主持人黃淑晴（媒人婆）在個人臉書分享幫忙「護理師」徵友對象，她貼出與對方聊天的對話內容，女主角先自我介紹，護理師大學畢業、50歲、未婚無子女、生活單純，自認貌美、可愛有氣質、身材很好，身高164公分、體重55公斤。

女護理師找專業媒人婆黃淑晴幫忙徵友，但擇偶「條件」也讓網友嘖嘖稱奇。（翻攝自黃淑晴個人臉書）

女護理師也列出擇偶條件，首先不限離婚喪偶，但要有錢人、開公司、可以嫁到國外、或是有錢人退休都可以，另外她認為對方家庭要單純，子女不得干預男方事務，她也表示因自己的專業，可以照顧男方身體健康，可能為一輩子的貼身特別護理師（行情一個月30萬），還可以陪同國內外洽商及旅遊。

女護理師還表示男方不能太胖，年齡要在70歲以下，最重要的是男方「資產」，現金、有價證券、不動產要8千萬以上，讓2人能衣食無慮到終老；女護理師的徵友條件也讓黃淑晴表示雖然是媒人婆，但是這樣的擇偶條件，真的不太容易，因此PO在臉書上徵求符合條件的男性，可與她連絡。

媒人婆黃淑晴也透過自己的專業與熱忱，幫忙許多新人完成終身大事。（翻攝自晴姐喜事小屋臉書粉絲團）

貼文一出，網友紛紛留言表示「男的要找年輕漂亮，女的要找有錢」、「有這麼好的條件我會自己留著吧」、「我有8000萬，那妳有『20歲』嗎？」、「現在有錢的單身中年人都流行老少配娶嫩妻」、「很明顯知道為什麼嫁不出去了」、「這也太條件了吧！比較像『賣身』」。

黃淑晴(媒人婆)有在臉書開設「晴姐喜事小屋」粉絲團，主要是以活動主持、婚禮策畫、媒人婆禮俗、女媳婦、嫁女兒、講親晟、訂婚、結婚等各項禮俗服務，多樣化，一條龍的服務也獲得不少新人的推薦。