YouTuber「黑男」因街頭替路人配對的《黑男邱比特》影片爆紅，他與五官精緻甜美的荷蘭混血女友lucy（盧蓁）已交往約3年；由於黑男的影片中經常有穿著超清涼尺度辣妹，導致她長期避開不看男友的YouTube，沒想到這次看到黑男新公開的影片，大喊：「果然真的氣炸了！」

原來黑男2天前上傳最新YouTube影片，使用前陣子捲入連千毅與鳳梨之戰的「前連女郎」劉子瑜所經營約會平台，邀來一位笑容甜美身材火辣的網紅「小璦」約會，沒想到本人現身後相當令人驚艷，比個資裡看到的模樣還要更正點，讓黑男不忘調侃自己：「我會不會被Lucy殺？」

（影片來源取自《黑男邱比特》若有移除請見諒）

接著小璦下場玩節目安排好的人造衝浪，但因為小璦沒有衝浪經驗，當場就被衝浪板擊中臉部，被用力狠撞到暈頭轉向，更被浪打到比基尼滑落，還險些走光，所幸沒受傷；但小璦鍥而不捨挑戰了20幾次，最後終於成功站上衝浪板，讓黑男喜出望外給她鼓勵。

不少網友誇讚小璦的努力嘗試表現：「小璦真的可愛自然又敬業」、「EQ又高的感覺，總感覺被黑男給『玩』了」、「滿滿福利」更不忘虧黑男：「這次算盤跪定了！」、「Lucy 限時表示氣瘋」、「借拍片工作之名，行把妹之實」、「無法專心約會」。

然而另一邊，女友Lucy卻在IG限時動態嘆氣寫下：「我長期不敢看黑先生的影片，怕自己會氣炸，結果看了今天的影片，果然真的氣炸了！」；事後黑男也親自回覆網友說：「哈哈哈哈哈 我已經在跪算盤了」。過去Lucy也曾自爆有感情危機，這次抱怨看來似半帶戲謔搞笑意味。