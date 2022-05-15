日本「二刀流」大谷翔平終於敲出大聯盟生涯百轟，同時也是本季第7轟，達成日本球員在大聯盟的最快紀錄，而大谷除了在場上表現慢慢回神，場下與眾不同的行事風格也受到媒體關注，本季他就幾度為球棒「CPR」急救，展現搞笑一面，而最近美媒還透露大谷私下超愛惡作劇，甚至還會用英文罵髒話，完美詮釋了「高中生」這個角色！
為球棒急救、做出逗趣表情、發口香糖給隊友，這已經成了大谷場外日常，前陣子他甚至隔著球網拿球丟球迷，調皮個性早已浮現，而近期他的「惡劣行為」慢慢被揭露，報導指出他曾在重訓時拿訓練用球砸向63歲投手教練，此舉嚇壞對方，後來接到球才知道球並非原本的9公斤重，而是「空心球」，此外他還常做出幼稚舉動，例如偷拍隊友肩膀再假裝沒事
最誇張的是美媒揭露大谷雖然平常溝通要透過翻譯，卻愛用英文罵髒話，不過媒體並沒從隊上得知他罵了什麼，只見安森尼阮棟(Anthony Rendon)笑著說：「大家學語言都是從髒話開始的對吧？」可見他們和大谷交情相當不錯，相信大谷也沒有用髒話冒犯到隊友，真的是十足開心果。而在上一場投球時大谷「勸退」投手教練舉動現在看來也合理多了。
大谷12日登板先發6局遇到危機，投89球時教練準備將他換下，這時他卻伸手「勸退」教練，希望能繼續投，此舉引來國內外媒體爭相報導，他當時伸出右手掌向教練團示意，眼神堅定，讓投手教練等人會心一笑，霸氣卻不失禮貌，最後成功三振對手結束任務。而若照上述大谷惡作劇例子來看，都敢拿球戲弄教練了，足以證明他和教練關係不錯，也難怪拒絕下場舉動能說服對方。
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