日本「二刀流」大谷翔平終於敲出大聯盟生涯百轟，同時也是本季第7轟，達成日本球員在大聯盟的最快紀錄，而大谷除了在場上表現慢慢回神，場下與眾不同的行事風格也受到媒體關注，本季他就幾度為球棒「CPR」急救，展現搞笑一面，而最近美媒還透露大谷私下超愛惡作劇，甚至還會用英文罵髒話，完美詮釋了「高中生」這個角色！

Shohei Ohtani, who can throw the ball 100 m.p.h. and hit it 400 feet, is perhaps the most talented player in the history of the sport. He’s also pretty funny.



“He got me bad.”



Today’s @SInow Daily Cover, on pranks, jokes and well-timed expletives: https://t.co/bhUSUtt2Ls — Stephanie Apstein (@stephapstein) May 13, 2022

為球棒急救、做出逗趣表情、發口香糖給隊友，這已經成了大谷場外日常，前陣子他甚至隔著球網拿球丟球迷，調皮個性早已浮現，而近期他的「惡劣行為」慢慢被揭露，報導指出他曾在重訓時拿訓練用球砸向63歲投手教練，此舉嚇壞對方，後來接到球才知道球並非原本的9公斤重，而是「空心球」，此外他還常做出幼稚舉動，例如偷拍隊友肩膀再假裝沒事

Shohei Ohtani had fun with White Sox fans lol 😂😂🤣



© https://t.co/y8FD65XAXf pic.twitter.com/cemP4vycAj — 大谷翔平 ⚾️ Ohtani Shohei ❶❼ (@shoheisaveus) May 3, 2022

最誇張的是美媒揭露大谷雖然平常溝通要透過翻譯，卻愛用英文罵髒話，不過媒體並沒從隊上得知他罵了什麼，只見安森尼阮棟(Anthony Rendon)笑著說：「大家學語言都是從髒話開始的對吧？」可見他們和大谷交情相當不錯，相信大谷也沒有用髒話冒犯到隊友，真的是十足開心果。而在上一場投球時大谷「勸退」投手教練舉動現在看來也合理多了。

Polite and nice Shohei Ohtani, it doesn't bother him even when another kid takes a handful from his halloween candy haul 🤭pic.twitter.com/hWJe1iiuZX — YuzuTani 🇯🇵 (@94yearoftheGOAT) May 12, 2022

大谷12日登板先發6局遇到危機，投89球時教練準備將他換下，這時他卻伸手「勸退」教練，希望能繼續投，此舉引來國內外媒體爭相報導，他當時伸出右手掌向教練團示意，眼神堅定，讓投手教練等人會心一笑，霸氣卻不失禮貌，最後成功三振對手結束任務。而若照上述大谷惡作劇例子來看，都敢拿球戲弄教練了，足以證明他和教練關係不錯，也難怪拒絕下場舉動能說服對方。