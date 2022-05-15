香港兒童傳染病科醫生指出，第5波疫情感染新冠病毒的11歲以下兒童中，有1成出現「長新冠」後遺症。比較令人擔憂的是長新冠後遺症的兒童有1/3有腦部受損現象，出現記憶和認知能力衰退等病癥，還有個案出現精神問題。醫生表示，兒童因長新冠而腦部受損，可能難以完全康復。

《明報》報導，香港瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華表示，第5波疫情累計有逾7.3萬名11歲以下兒童染疫，該院收治的130名染疫兒童中，發現1成出現「長新冠」後遺症，其中1/3腦部受影響，而腦部因染疫而受損，可能很難完全康復。

關日華接受《商業電台》訪問時說，部分染疫兒童腦部受損，叫他上街買個東西都會記不住買什麼，除了記憶明顯變差之外，也有認知能力衰退、注意力難集中和失眠問題，有的兒童算術變差，本來喜歡讀書的會突然失去興趣。

他解釋兒童腦部受損與新冠病毒的關係時指出，一是Omicron病毒株會攻擊中樞神經系統，最明顯為失去味覺嗅覺；二是兒童染疫後出現強烈免疫反應，引發細胞因子風暴，導致「兒童多系統發炎綜合症」，或影響腦組織。他說，較嚴重個案出現精神問題，情緒和精神狀况受影響，需轉介精神科醫生及心理專家。

關日華表示，醫學界仍在了解兒童染疫後腦部受損的確實成因，院方亦與腦科和兒科專家深入討論，並以核磁共振評估病童腦部受損程度，希望找出治療方案。但是目前只能透過兒童認知訓練作改善，並建議保持均衡飲食、多做運動和定時作息，有助腦部康復。他提醒家長，如發現子女染疫後記憶力衰退、學習能力減退和情緒改變，應盡早求醫。

報導說，從3月至今己記錄到超30宗「兒童多系統發炎綜合症」，大部分沒接種新冠疫苗，其中一半必須轉至深切治療部。關日華說，患者在染疫康復後2至6周出現高燒、皮膚紅疹和眼紅等，更會影響心臟和肝臟等，醫管局計劃成立門診供長期覆診。他並重申，接種新冠疫苗是最佳預防方式。

至於其他的長新冠後遺症，關日華說，染疫者康復後逾12周仍現頭痛、失味覺嗅覺、咳嗽、氣促、關節肌肉痛楚，或經常感到疲倦，便有可能屬於「長新冠」。