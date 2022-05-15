俄烏戰爭開打至今陷入膠著，俄軍持續猛轟烏東，但攻勢並無明顯進展，烏克蘭面對俄軍的侵略則越打越好，位於俄烏邊境的俄羅斯別爾哥羅德州竟遭到炮擊，造成民宅毀損。媒體人吳子嘉表示，因為俄烏戰爭的關係，俄羅斯的GDP已下滑到跟西班牙差不多的規模，在這種情況下，還能夠跟西方挑戰嗎？因此，俄羅斯最後會得到必敗的結果。

吳子嘉12日在《關鍵時刻》節目中表示，這幾天主要的戰場從哈爾科夫到北頓涅茨克河，也是俄羅斯最重要的攻擊軸線，如果俄羅斯要攻到基輔，本有這個可能性，現在卻顛倒過來了，烏克蘭攻打哈爾科夫到北頓涅茨克河，除了收復失土以外，還要截斷整個俄軍的補給線。

吳子嘉認為，俄羅斯邊界的別爾哥羅德州遭烏克蘭軍隊砲擊，俄羅斯已經面臨本身國土被攻擊的事實；這代表烏東戰場後面的烏克蘭部隊，已經設法截斷俄羅斯的後勤補給力量，如果這個戰法成功了，對頓巴斯戰爭就會造成結構性的影響。

吳子嘉覺得，目前對俄羅斯非常不利，一份分析報告稱，俄羅斯一天打仗的戰損、兵源損失、輔具以及所有的損耗，要花5億美元，所以俄羅斯若撐10個月，恐怕會垮掉。因為戰爭的關係，俄羅斯的GDP已下滑到跟西班牙差不多規模，這樣還能夠跟西方挑戰嗎？所以俄羅斯會得到必敗的結果。