今年首波梅雨鋒面報到，中央氣象局晚間持續發布豪雨特報，今(15日)晚到明天(16日)雨勢漸趨明顯，屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部、台東地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，明天到周二(17日)清晨，北台灣氣溫偏涼，低溫約只有16度。

未來一周，前後都有鋒面，雨勢明顯。(圖/氣象局)

今晚起至明天(16日)鋒面位於巴士海峽，且將有另一波水氣移進台灣上空，雨勢會再增大，西半部及東北部地區都有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有短暫陣雨，應注意雷擊及強陣風。

氣溫方面，由於東北季風持續影響，明天各地天氣比今天還涼一些，預測北部及東北部白天高溫僅18至20度，其他地區白天高溫則在21至23度；清晨及夜晚低溫中部以北及東北部16至18度，其他地區低溫約19至21度。

周二至周四(17日至19日)東北季風逐漸減弱，清晨天氣仍涼，白天氣溫稍回升；周二(17日)起水氣逐漸減少，東半部地區局部短暫陣雨，西半部地區為短暫陣雨後多雲，白天東北季風減弱，氣溫稍回升。

周三、周四(18日、19日)大台北、東半部地區及恆春半島仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲午後局部短暫雷陣雨的天氣；氣溫方面則回到白天舒適溫暖，早晚稍涼的型態。

周五至下周日(20日至22日)另一鋒面接近，水氣又逐漸增多，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區雲量增多，有不定時局部短暫陣雨或雷雨。

23日鋒面影響，天氣較不穩定，水氣較多，西半部及東北部短暫陣雨，其他地區局部短暫陣雨；24日、25日大致為東北風的天氣型態，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。