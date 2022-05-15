世界各國從努力抗疫、降低確診數字，轉為學習與病毒共存，大多數科學家都同意新冠肺炎將與人類同在數十年，從沒有人敢肯定會在春夏秋冬哪個季節消失得無影無蹤。值得一提的是，各界也期盼將「全球大流行」（pandemic）逐步降級成為地區性流行（Epidemic），甚至小規模的地方性流行（Endemic）。就有許多人好奇，Covid-19究竟何時會演變成習以為常的「季節性流感」呢?

根據哈芬登郵報(HuffPost)14日報導，流感通常會在冬季達到高峰，像是呼吸道融合病毒(RSV)、腺病毒等等也是如此，美國疾病管制與預防中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)指出，「未來新冠病毒也將成為季節性流感，只是現況還有待觀察。」

報導指出，大多數的季節性流感都在冬天最為活躍，可能是病毒在乾燥的條件下活性強；且天氣冷人們待在室內的時間也較長，人與人之間的接觸較密切。

流行病學專家諾伊默(Andrew Noymer)表示，「Covid病毒本質上來講已具有一定的季節性及可預測性，長遠來看，它會像流感一樣在冬季成為主要傳染病。新冠肺炎入侵至今未滿3年，還算是新的傳染病，也許10、15年後，成為季節性流感指日可待。」

「由於病毒還沒完全適應季節，除了在這些高峰季活躍，它也有相當的可能性進行水平傳播。」

諾伊默也提出反例，點出2項關鍵因素，不排除「永遠不會」成為季節流感的可能。一、人類可能重複感染；二、即使得到疫苗效力，也有很大機率會染疫或是自帶病毒傳播。他表示，這些不安定性會讓流行病變得複雜、抗體水平易受波動，使確診後康復的患者增加易感性。

流感感染途徑穿梭在人群間，經過突變、然後走向滅亡。反觀新冠肺炎病毒，它只會越演越烈，持續進化、傳播，不會像典型的呼吸道病毒來無影去無蹤。