基隆2歲童確診高燒42.4度，轉送北榮急救後不治，引起民眾關注。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今在臉書提醒，只要兒童體溫大於等於41度，一律當成疑似重症看待，需要立刻帶孩子帶小兒急診室看診。

謝宗學在臉書發文指出，關於確診兒童發燒衛教觀念，兒童高燒的重點不在於絕對體溫的高低，而是觀察用藥物退燒後活力、精神、食慾是否有明顯改善，若沒有改善，才表示病情嚴重，但這項觀察原則只適用於發燒體溫小於41度的兒童，只要體溫大於等於41度，一律當成疑似重症看待，需要立刻帶孩子帶小兒急診室看診。

謝宗學解釋，由於幼兒體溫調節中樞不成熟，感染後容易高燒，但很少超過41度，若發現體溫是41度以上，表示可能併發腦炎或敗血症，根據過去的經驗，除了嚴重中暑之外，兒童只要體溫超過42度，幾乎是嚴重急性腦炎造成。特別是年紀小的幼童，發生機率和疾病嚴重度隨著越小的年齡增加，通常是五歲以下的幼童較容易出現嚴重急性腦炎。

「兒童感染任何病毒，都可能順著血液進入腦部造成腦炎」，一旦病毒通過不成熟的血腦屏障進入腦部，很難逆轉結局，因為腦部細胞不會再生，破壞就是破壞了，因此嚴重急性腦炎的預後很差，不是快速死亡就是倖存但留下神經學後遺症，罕見能夠完全康復。

謝宗學提醒，如果家中有未滿五歲的幼童，減少感染機率大概是避免嚴重急性腦炎唯一的方法，在這段大流行高峰期間，盡量不要帶未滿五歲孩子參與不必要的社交活動和出入人潮擁擠的公共場所，同住大人更需要克制、減少社交活動，「大人染病常是小感冒，但絕對不代表家中幼童染病後不會變成重症！」