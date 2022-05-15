桃園市8日深夜有名街友酒後與2名男子起口角，2男憤而聯手毆打街友便離涉嫌重大去，街友直到早上才被發現民眾已經死亡。警方拘提盛姓、廖姓男子到案，經訊問後認為2人涉嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准。

桃園分局表示，63歲陳姓死者8日深夜酒後在市立圖書館桃園分館停車場樓梯間吵鬧叫罵，與33歲的盛姓男子、38歲的廖姓男子發生口角糾紛，盛、廖2人氣憤之下聯手毆打陳男，留下受傷的陳男便離去，直到早上才有民眾發現陳男已無生命跡象、明顯死亡。

轄區景福派出所與偵查隊立即組成聯合專案小組，經縝密訪查並調閱週邊監視器，過濾鎖定2名嫌犯的身分，盛嫌當天落網、廖嫌昨日於某旅館遭逮，因重罪、有逃亡及串證之虞，檢方依傷害致死罪嫌聲押2人獲准。

桃園地院指出，廖嫌無固定居所，拘提多日才到案說明，有逃亡之虞，且廖嫌所述與監視器畫面截圖、案發現場照片等客觀證據未盡相符，與共犯及其他證人的陳述細節不一，認有串供之虞。加上盛、廖2人與被害人本不相識，僅因口角便持鐵撬、鋁棒毆打他人致死，嚴重危害社會治安，犯罪情節重大，衡量比例原則，認為有羈押之必要，自15日起羈押2月，並禁止接見通信。