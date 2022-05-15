衛福部長陳時中日前表示，7月下旬將新冠肺炎降至「第4類傳染病」，不再公布確診數；行政院長蘇貞昌日前則稱，台灣確診數如預期增加，染疫死亡率為萬分之二，比香港的千分之八及日本的千分之二低。媒體人吳子嘉表示，世界衛生組織（WHO）祕書長譚德塞稱去年統計全球1490萬人染疫死亡，但實際死亡人數估計是3倍，質疑蘇貞昌講的萬分之二這個數字，就是譚德塞所認為假的、騙人的數字。

有網友今(15日)在《董事長開講》網路直播節目中問到，陳時中想「蓋牌」，但能不能用中重症以及死亡人數，回推換算成確診人數？如果科學數字可以證明，怎會怕陳時中蓋牌？

吳子嘉認為，Omicron不是很重的病，可是會引起感冒等其他疾病，死亡證明書不會出現新冠肺炎死亡，所以為什麼蘇貞昌會吹牛，就是這個道理，因為蘇知道醫院、檢察官不會開出這種證明，基本上，死亡原因都是「多重器官衰竭」，就跟新冠肺炎無關了。

擔任來賓的主播錢怡君則表示，2021年的死亡人數比2020年多了1萬多人，有專家質疑，有可能是新冠肺炎而去世，但死亡證明書所寫的並不會歸類在新冠肺炎。

吳子嘉指出，譚德塞公開講，去年全球染疫死亡1490萬人，但實際死亡人數估計是3倍，因此質疑蘇貞昌講的萬分之二這個數字，就是譚德塞所認為假的、騙人的數字。