大陸投行中金公司15日發表報告指出，在美股等全球市場近期表現不佳的背景下，A股市場顯現相對韌性，主要是近期境內防疫進展較為積極，疫情對經濟帶來的短期擾動預期減弱。另外，境內穩增長政策預期升溫，以及地緣局勢目前仍在僵持狀態，未出現惡化，都令短期市場情緒有所修復。

香港信報報導，中金公司認為，目前A股市場政策、估值、資金、行為等指標均部分顯現偏底部的一些特徵，市場已經具備中線價值。未來重點關注在境內穩增長政策逐步落實的背景下，基本面修復的情況，建議繼續耐心等待更為積極的催化因素。

行業建議方面，穩增長主線仍有配置價值，包括：一、估值相對低的穩增長類股，可能在目前宏觀環境下仍具備相對收益，如傳統基礎建設、地產等穩需求相關產業鏈。二、前期調整較多、估值不高、中長期前景仍明朗的中下游消費，自下而上選股。三、製造成長類股包括新能源汽車、新能源及科技硬體半導體等風險已有所釋放，轉機在於「停滯性通貨膨脹」風險、全球流動性和市場情緒因素能否邊際改善。