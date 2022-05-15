本土疫情大爆炸，造成醫療量能吃緊，引發各界擔憂。前民進黨立委郭正亮直言，目前台灣最大的問題是人力不夠，導致PCR檢測量能無法最大程度發揮，「沒有人力，有設備都沒用」；他也建議政府，為何不以高薪聘請退休醫護人員回到醫療機構支援？

郭正亮15日在政論節目《新聞大白話》中表示，若沒有派人去幫居住在長照機構的老人家打疫苗，會很麻煩，他們大部分是弱勢，年紀又大，可能有一些慢性病，且現在又嚴格管制探視，心理上會覺得孤單。

郭正亮指出，台灣真正核心的問題是人力不夠，衛福部長陳時中說，PCR採檢量能可達到22萬人，但現在最多做到8、9萬人而已，因為醫檢人員不夠；病床空床率50%，結果沒有醫護人力可以照顧，有病床也不能收人，為什麼不大量的、用高價請退休醫護人員回來上班？

郭正亮認為，沒有人力，有設備都沒用，PCR量能說有22萬，但只到發揮到9萬就停了，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，確診高峰單日超過10萬例，「你有那樣的PCR能量嗎？」台北市長柯文哲和新北市長侯友宜都認為PCR數字失真，因為很多快篩陽性的人排不到。