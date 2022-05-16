「這個政府，真的越看越心寒！」甫成為媽媽的國民黨發言人李明璇15日表示，蔡政府防疫做一半，根本不是為了百姓，她直言政府3項冷血防疫舉動，包含快篩試劑完全沒超前部署，染疫學生破8萬人才決定停課，指揮中心至今仍粉飾太平、講出「佔床率不高」的鬼話。

李明璇15日在臉書發文表示，這一個禮拜接了很多求援電話和訊息，都是父母確診，不得已把小孩送去阿公阿嬤家或親戚家，不出兩三天，孩子也確診，有些長輩也接連被傳染，都出不了門，所以需要幫忙送食物、送藥品。

她指出，花最多時間的就是四處找小孩子最需要的「紫色藥水和紅色藥水」，退燒的、止咳的、化痰的藥局都缺貨，藥師跟她說，因為廠商本身就缺貨了，這要人民怎麼自主應變？

李明璇感嘆，自己幾乎找遍身邊是醫生的朋友幫忙開藥，再遠的診所都去幫忙領藥，同時把家裡留存的一些快篩、所有的藥物都儘可能地先去支援別人，這是自己能做的，除了這些，真不曉得還能幫上什麼忙，當下的感受，真痛恨自己的無能為力。

她難過表示，這幾天看見太多家長焦急的眼淚，聽見太多確診家庭的故事，眼見小孩高燒、臉長紅斑、眼神渙散、四肢發紫卻束手無策的痛苦，嬰兒高燒到41度卻四處排隊等不到醫治的絕望，加上半夜外頭下著大雨，不曉得有多少人是抱著昏迷的孩子、推著坐在輪椅上呼吸困難的老人，正在急診室外淋雨受寒等待醫療救援？

國民黨發言人 李明璇。(圖/本報資料照)

李明璇接著表示，再看看這個政府，真的越看越心寒，怎麼會還在想著賺人民的荷包？去年高端疫苗就以「先射箭後畫靶」的手段強行上場，結果今年快篩還在如法炮製上演，那些高官根本浪費了整整兩年，完全沒在超前部署，忙著等待時機撈一筆而已！

對於基隆新增一位高燒42.4度的2歲兒童死亡，找了幾家醫院皆無法收治，李明璇直言，大台北醫療量能早在4月底就滿載，指揮中心還在粉飾太平，敢講出「佔床率不高」的鬼話！也是到了染疫學生都破8萬人了，教育部才決定停課，多少孩子早已無辜被感染，就是指揮中心政策亂七八糟，全部都推給基層負責。

李明璇強調，國內這麼多醫師和專家，老早就對指揮中心喊話給建議，指揮官陳時中就是一意孤行！況且，《傳染病防治法》已經賦予陳時中最大的權力，他要做什麼都可以了，但是他就是不救命！

李明璇也批評，蔡總統完全隻字不提這波疫情讓多少父母疲於奔命，甚至很多媽媽一周前的母親節就在急診室度過，總統還在戴VR眼鏡玩元宇宙，節日到了被幕僚提醒該發個文，再摸著貓摸著狗，然後說辛苦了，「拜託，她根本不懂百姓的辛苦」。