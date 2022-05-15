戰爭發生至今，烏克蘭仍然保有半壁江山，實在可以歸因於該國民眾的愛國心，許多多志願者抛下原本生活自願保家衛國，其愛國情操著實令人感動。CNN報導了一段故事，一位烏克蘭軟體工程師，駕駛他那輛外號「兔子」(Bunny)的 T-80 坦克，從3月以來已擊毀了超過兩打(也就是24輛)的俄羅斯軍車。

美國有線電視新聞網（CNN）的記者山姆•基利（Sam Kiley ）採訪這個看起來像神話的新聞。這名叫亞歷克斯的坦克車長居住在哈爾科夫，在戰爭爆發前，他是一名軟體工程師。據亞歷克斯的說法，在2月24日戰爭爆發的8天後，他在逃難的路上發現了1輛被俄軍抛棄的T-80坦克，於是他決定用這輛坦克保護自己的家園。

Ukrainian soldier uses Russian tank against Russian forces

亞歷克斯告訴記者：「這是我撿到的，所以理論上它就是我的私人坦克。現在我是坦克指揮官。」他在接受訪問時說：「這坦克蠻先進的，配備了自動裝載機，可以射擊更先進、更好的砲彈，包括飛彈。」

報導稱，僅就在三月，「兔子」摧毀了兩打的俄羅斯軍車和幾輛坦克。

CNN的報導就到此為止，可惜採訪不完整，雖然T-80高度自動化，亞歷克斯可以擔任車長兼砲手，但是「兔子」至少還需要1個駕駛，CNN這篇新聞沒有提到駕駛員是哪裡找來的。