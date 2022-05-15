關於「小弟弟」尺寸的話題，始終備受男性關注，有人發現隨著年紀增長，GG好像變短了，究竟是錯覺還是真有其事？泌尿科醫師莊豐賓點出4大原因，並表示有一個壞習慣恐讓小弟弟再縮短2公分。

莊豐賓在粉專指出，男性GG變小通常有下列4大原因：

1. 退化

男性的荷爾蒙會隨著年紀增長而減少分泌，同時會減少如夜間、晨間勃起的機會，若不常讓陰莖維持膨脹充血的動作，久而久之就會慢慢萎縮變小。

2. 肥胖

當男性進入更年期時，會因為生活型態改變造成肥胖，間接導致骨盆腔前脂肪肥厚，把外露的陰莖包覆起來，因此會有縮短的感覺，這也稱為「隱藏性陰莖」。

3. 不良的生活習慣

飲食不均衡、熬夜、抽菸、飲酒等不良生活習慣，都會使血液循環不良，不只會造成勃起障礙，還會使陰莖變短。根據統計，養成抽菸習慣後，陰莖約會縮短2公分。

4. 太少用了

到了一定年齡後，因為生活、工作或是難言之隱問題，降低性生活頻率，根據拉馬克主義所提到的「用進廢退說」，當越不使用此功能，人體就會覺得不重要，自然就會變小。

莊豐賓提醒，當發現自己的小弟弟沒有像以前一樣雄壯威武時，建議可替自己安排「幸福健康健檢」，找出問題的根本，並對症下藥，才能治標又治本，同時讓枕邊人一起享受性福的美好時光。

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