波蘭世界球后思薇雅蒂（Iga Swiatek）勢不可擋，今天（15日）晚間在羅馬大師賽女單決賽，以6比2、6比2解決突尼西亞選手嘉柏（Ons Jabeur），完成羅馬大師賽衛冕成功及延續28連勝，也是她本季第4座WTA巡迴賽千分等級賽事的冠軍。

思薇雅蒂本季已經在杜哈女網賽、印地安泉大師賽、邁阿密大師賽及羅馬大師賽4場千分大賽帶走冠軍，是繼2013年賽季美國名將小威廉絲（Serena Williams）勇奪5座千分賽之後，第2位單季可以拿下4座以上千分賽冠軍的女子選手。

去年思薇雅蒂在義大利羅馬贏得個人生涯首座千分賽冠軍，如今順利蟬聯本賽冠軍，是第9位達成這項賽事連霸的球員，5月31日才要過21歲生日的她也是在這裡兩度奪冠的第3年輕球員。

此役思薇雅蒂首盤很快就破了嘉柏發球局，取得3比0局數領先，並在第一盤最後兩局到第二盤前4局連拿6局，雖然嘉柏第二盤曾連保帶破連下兩局追到2比4，隨後思薇雅蒂在救回4個破發點後氣勢再起，連下兩局結束比賽，除了中斷嘉柏最近的11連勝，也結束對戰2連敗。