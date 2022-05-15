女團伊梓帆隊長「梓梓」董梓甯曾是前職棒啦啦隊「Lamigirls」的一員，現為台新夢想家籃球隊附屬啦啦隊「FormosaSexy」隊長。梓梓今(15日)在IG公開一則球迷辱罵她「整天賣騷素質爛」的留言，讓梓梓怒回擊酸民嗆：「你在為我創造被動收入嗎？」並警告對方已經涉及誹謗。

梓梓今(15日)在IG限時動態公開球迷的漫罵留言，截圖中該球迷說道：「不知道我們的騷貨啦啦隊隊長所謂的強化是什麼，是再脫一點、露多一點嗎？」認為梓梓沒有好好學習啦啦隊的精神、整天賣騷：「我們的啦啦隊素質怎麼可以爛成這樣，還是妳把樂天那套帶進台中？」

梓梓針對球迷辱罵她「整天賣騷素質爛」的留言，怒搬法條反嗆警告。（圖／取自梓梓IG限時動態）

對於該球迷的激烈惡劣批評，梓梓霸氣回嗆：「一次罵到兩個隊伍你真的很酷，說別人騷貨跟爛，這就是你所謂的素質？」梓梓表示，每次比賽結束後，其實啦啦隊也很累，但為了改正表演缺失，還是會重看每一場的影片；她強調啦啦隊不是只賣膚淺的表面：「心態有問題的人，你們看到的永遠只有覺得我們很騷很露，卻不曾想過我們在怎麼樣跟球迷互動，讓我們主場更熱血、更好玩。」

梓梓也澄清對方所指控的「嗆聲球迷」、「干擾MVP訪問」一事，強調自己當天根本沒有上班，「也不覺得我們女孩怎麼了，主場文化就是這樣」；她並貼出公然侮辱罪等法條，反酸該球迷說：「難道是知道我前幾週確診，你在為我創造被動收入嗎？」警告對方已經涉及誹謗。

梓梓擁有甜美臉蛋與魔鬼身材，被封為「真人版娜美」；過去雖曾傳不雅照外流風波，卻反因身材太美被PTT鄉民封為女神。梓梓本月5日PO文透露自己已確診多天，過程中所經歷的症狀非常糟糕；甚至在確定染疫後，還遇到有人當她的面噴她酒精，異樣對待讓梓梓自責又沮喪。