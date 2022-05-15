PC大廠廣達（2382）法說會釋出筆電第二季出貨量季減二成保守觀點，加上其他筆電品牌大廠態度同轉保守，出貨下滑已成定局，外資集體下修廣達目標價，匯豐證券更啟動降評、揮別先前樂觀預測，大陸封城與需求疲軟令PC、NB產業壟罩在低氣壓中。

摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟指出，大陸新冠肺炎疫情肆虐，導致上海與昆山等地封城影響生產，由廣達4月營收明顯疲弱即可看出端倪。更重要的是，終端需求確實下滑，NB五哥在第一季財報過後，均下修第二季出貨量預期，整體而言，估計五大NB ODM廠第二季合計出貨量僅3,820萬台，相當季減8％、年減16％，這遠遠不及傳統第二季季節性的季增高個位數百分點。

廣達法說會後，摩根士丹利、摩根大通、花旗環球證券全維持「中立」投資評等，推測合理股價低至77元；匯豐證券則把投資評等由「買進」降為「中立」。

保守派外資對廣達的財務預期顯示，廣達2022年獲利表現遭逢極大考驗，每股純益將由前年度的8.71元，驟減25％、至6.46元。

摩根大通證券提出，廣達經營管理階層依據上海停工影響、零組件缺貨與終端需求低迷等因素，將第二季NB出貨量預期調整為季減20％，與摩根大通原本預計的季增3％相去甚遠，且消費性PC占廣達比重不低，意味廣達營運表現很可能比整體產業更差，最新估計廣達2022、2023年NB出貨量將分別衰退15％與4％。