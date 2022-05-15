24歲「日本最帥星三代」UTA（內田雅樂）上月初抵達台展開3個月的活動，近日受台灣藝術家Norman Normal之邀參觀「線形 Norman Normal 個展」，現場Norman也特地為他訂製了一幅根據內田一家7人全家福合照的畫作，UTA說「第一次看到這張全家福照以這樣的方式呈現，覺得這幅畫有很大的魔力，就像是看了一部電影，非常感動」，並透露那是外公、外婆過世前最後一次在2016年拍攝的全家福照，讓他霎時回憶湧上心頭，想起外婆樹木希林生前與他相處時的種種。

UTA接受本報專訪，分享自己的家庭故事。（張鎧乙攝、服裝提供／Giorgio Armani）

UTA出生自明星世家，爸爸本木雅弘主演《送行者：禮儀師的樂章》曾獲奧斯卡最佳外語片獎，媽媽內田也哉子也曾是名演員，外公內田裕也則是位搖滾歌手，外婆更是曾演出《小偷家族》等多部經典日片的國寶級影后樹木希林。UTA分享，家人一直以來都不會給自己太多的設限，只有耳提面命做任何事情都一定要集中精神去完成， 並希望他保持好奇心，多方嘗試和挑戰，所以他也相當珍惜每個機會，「目前挑選作品沒有任何的基準，但會去思考能在這個作品或每次的工作機會中學習到什麼，因為這些經驗都是我成長的養分」。另外，他還分享，家裡若有人即將推出新的作品或要出席重要活動前，全家人也都會陪著一起瘦身，「像是晚上8點後不吃東西，晚餐只喝蔬菜湯或吃沙拉，想吃肉類的畫就吃魚」。

UTA收到全家福畫作後相當感動。（張鎧乙攝、服裝提供／Giorgio Armani）

全家福畫作是根據內田一家的7人全家福合照所繪製，後排左起外婆樹木希林、UTA、媽媽內田也哉子、爸爸本木雅弘、前排左起弟弟玄兔、外公內田裕也、妹妹伽羅。（摘自日網）

本木雅弘以愛家出名，事業巔峰之際，仍選擇減少工作量，奉獻給家庭，UTA表示父母親都是非常愛家庭的人，很幸運自己在這個充滿愛的環境中長大，並補充「爸爸其實不太會用嘴巴講出來 ，但我們都能感受到他滿滿的愛」，透露本木雅弘在疫情前的暑假，一定都會安排一個家族旅行，還笑曝爸爸在家其實更像媽媽，「常為了生活瑣事唸我們，像是怎麼不整理房間之類的」，UTA也不會頂嘴，就乖乖聽話去做，除了從小被唸到大已經習慣外，「因為我是和平主義者，不喜歡吵架」，更說相當敬佩父親大人，「不僅很用心對待家庭，在工作上也很認真，非常注重細節」，期許自己未來也能成為那樣的人。

UTA表示很幸運自己在充滿愛的環境中長大。（張鎧乙攝、服裝提供／Giorgio Armani）

接著提到外婆樹木希林， UTA說因為他們家是二代共居宅，小時候爸媽出國工作，都是由外婆照顧，祖孫倆因此累積了非常深厚的感情，國小畢業後遠赴瑞士念國中，樹木希林還特別陪他這個小小留學生到國外生活1年，「當時外婆有受邀出席一個畫展，我還擔任她的翻譯」，後來他到美國唸高中和大學，樹木希林也多次飛到當地探望，他更難忘自己每年回日本過暑假，外婆不只會煮一大桌菜給他和朋友吃，甚至會教他如何料理，聊著聊著也突然眼眶濕潤，透露樹木希林2018年過世至今，家中屬於外婆生活空間的擺設都完全沒改變，照片也還掛在牆上， 「一直覺得外婆其實還沒離開我們」。

UTA（右）外婆樹木希林感情深厚。（摘自IG）

樹木希林生前不少睿智發言備受推崇，UTA在遇上人生分岔點時，也總會找外婆尋求意見，除了那句「服裝能夠客觀地省視自己、俯瞰自己的人生」，讓他下定決心站上伸展台，也將對方曾對自己說過的建言「看見自己的不同可能，創造更好的自己」，時時刻刻銘記在心，「出道這2年多來，覺得這2句話真的很受用」，現在他除了擔任模特兒，也將跟隨爸媽、外婆的腳步，挑戰當演員，盼能與各國優秀的導演及演員合作，更希望有機會進軍好萊塢。

身高189公分的UTA，擁有俊俏臉蛋和一雙大長腿。（張鎧乙攝、服裝提供／Giorgio Armani）

而當天收到的全家福畫作，UTA表示「我想放在我自己的房間，但家人應該會希望掛在客廳」，透露家中客廳有一面牆是拿來放家人蒐集的各種畫作，包括12歲弟弟玄兔的作品，現場他也與Norman Normal分享手機中弟弟的多個畫作，讓對方驚為天人，大讚超有藝術細胞。「線形 Norman Normal 個展」在赤空間（台北市中山區赤峰街49巷24號）免費參觀至本月22日。