台商袁宗南近日在政論節目《驚爆新聞線》中，稱作業系統Linux是「一個姓林發明的」，但其實最早作者是芬蘭出生的林納斯‧托瓦茲（Linus Torvalds），節目播出後，引來各界嘲諷，對此，三立電視台也發聲明解釋。

袁宗南在節目談到大陸要將作業系統由Windows換成Linux，對此，他稱Linux是「一個姓林發明的」，讓主持人呂惠敏也附和說「這如果在台灣，國民黨就罵死了，你到底是圖利林姓商人什麼？」引起網友譁然，因為其實Linux最早作者，是芬蘭出生的林納斯·托瓦茲（Linus Torvalds）。

三立電視台表示，《驚爆新聞線》製作團隊在當天錄影結束後，立刻就此議題與台商袁宗南進一步討論，他說明：「當然沒有林姓商人，此言用意是要暗諷中國換國產電腦事件，合理懷疑有人從中獲利的機會」，因此製作團隊才播出此段內容。不過，影片上架後，仍造成各界誤會與議論，《驚爆新聞線》已火速下架YT連結，未來也將更小心謹慎處理各項議題，善盡媒體的社會責任。