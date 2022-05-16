俄烏開戰近3個月，歐洲局勢變化迅速，針對芬蘭及瑞典有意申請加入北約，俄羅斯政府揚言以「軍事行動」回應，淡江大學歐研所副教授張福昌近日表示，北約中相對親俄的土耳其與匈牙利，手中的否決權在最後表決階段將相當關鍵。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）12日發布新聞稿，共同聲明支持芬蘭加入北約的決定，此聲明被視為芬蘭正式啟動加入北約申請的第一步。

另一方面，瑞典媒體「快報」（Expressen）12日指出，瑞典國會16日將就安全局勢進行辯論，瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）隨後也將召開內閣特別會議，正式做出申請加入北約的決定。

俄國外交部12日發表聲明，指芬蘭此舉嚴重傷害俄芬關係與北歐和平穩定，「俄國將被迫作出軍事和其他方面回應」，以降低國家安全受到的威脅。

曾任德國慕尼黑大學訪問學者的張福昌，近日接受港媒《中評社》專訪指出，2014年俄羅斯兼併克里米亞的事件發生後，北約已經注意到芬蘭及瑞典，並加強與這兩國的合作，彼此有定期軍演、軍事資訊交流也相當暢旺，甚至芬蘭及瑞典的部隊，其實已經慢慢朝向北約化在發展，雖然還沒加入北約，但形式上已幾乎是北約的會員國。

張福昌指出，如果芬蘭、瑞典提出申請，保守估計最快也要到年底才能真正加入。因為加入北約有3個條件，第一，要加入的新國家必須對北約的整體戰略有幫助；第二，新國家的國內外沒有安全問題：第三，北約的30個成員國必須一致同意。而芬蘭本身的戰力是相當不錯的，芬蘭現役及後備軍人有90萬人，芬蘭總人口是550萬，軍人比例高達將近20%，戰鬥人力相當多。

對於加入北約，可能會碰到的何種阻力，張福昌分析，其實北約國家當中也有親俄的，例如匈牙利與土耳其，這兩個國家都有否決權。而匈牙利過去幾年來，對俄羅斯是相當支持的，包括採購能源、甚至疫苗等。土耳其則是一直在打俄羅斯牌的，包括購買俄羅斯武器，藉此提升對西歐國家的壓力，增加土耳其在歐洲的發言權。因此，土耳其與匈牙利手中的否決權，在最後表決階段將相當關鍵。