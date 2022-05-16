《前進戰略高地》

台灣向美國採購M109A6自走砲生變，傳出因產線排擠，最快2026年後方可交運，美方改提海馬士多管火箭系統替代方案。退役陸軍中將帥化民認為，美國拚命想要賣給台灣標準飛彈、刺針飛彈，這是打城鎮戰，難道把台灣當烏克蘭？

帥化民14日在中天新聞《前進戰略高地》節目中表示，台灣打的是「拒敵於彼岸、擊敵於海上、殲敵於灘頭」，這個構想一直不變。重點是台灣沒有縱深，若非把對方的船打沉在海裡，及把登陸的部隊殲滅在灘頭，一登陸上來就到台北市、新北市了。

況且打城鎮戰，傷亡太大，台灣受不了，帥化民說，所以我們的武器必然是打在海上，台灣要的是反艦飛彈及灘頭的砲兵，來擊毀對方的潛艦，才能保護我們的軍艦。

帥化民認為，美國拚命想要賣給台灣標準飛彈、刺針飛彈，這是打城鎮戰，難道是把台灣當成烏克蘭？軍人要有武德，不能把老百姓當人質，綁在城鎮裡面跟敵人拚到底，這不是有操守的軍人該做的事。因此，台灣要的是砲，砲才能從海邊打到灘頭、可以機動地調來調去，還有坦克也可以活動。

帥化民指出，所謂的非對稱就是像烏克蘭一樣，把老百姓困在裡面當人質，消耗敵人、打到一兵一卒，打到達成美國的目標。