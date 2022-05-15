藍莓是一種有健康益處的水果，得到了「北美藍寶石」之稱，它的抗氧化能力包括對抗隱性發炎與增強記憶力的效果，一項新研發還發現，中年人吃些藍莓，可以降低晚年的失智症。

新阿特拉斯(New Altas)報導，美國辛辛那提大學(University of Cincinnati)的羅伯特‧克里柯立安博士(Robert Krikorian)多年來一直在研究藍莓對神經系統的影響，他先前的工作就發現，在飲食中添加藍莓，對老年受試者有一些認知益處，這個發現延伸成一項新研究，在中年經常食用藍莓，是否可以預防失智症風險。

克里柯立安表示：「在之前對老年人的研究，就觀察到藍莓對認知能力的益處，並認為它們可能對患有胰島素抵抗的年輕人有效。由於阿茲海默症屬於慢性衰老疾病，說不定可以從中年開始預防。」

研究人員招募了 33 名年齡在50至65歲之間的成年人參與實驗，這些實驗者都有超重的健康問題（BMI指數在25以上），而且認知也有一些輕度問題，這表明實驗開始前，就已有與年齡相關的認知衰退。

然後參與者在為期 12 周的食療中，實驗組接受每天半杯的冷凍乾燥全藍莓粉沖泡液，而對照組則是同樣顏色的安慰劑粉。在試驗開始和結束時，進行多項認知測試，也追踪他們的新陳代謝率。

結果發現在，在完成12周的補充藍莓週後，實驗組有明顯的認知改善效果，而且他們的空腹胰島素值也有所改善，而且細胞線粒體活性也有增加，這意味著他們的糖尿病問題與細胞衰老都有所改善。

當然，研究的範圍很小，實驗時間也很短。因此很難立即宣布藍莓是一種強大的預防癡呆症的食物，但是藍莓與健康的正相關，仍是個好消息。

克里柯立安說，即使不能下結論，但是做為一個健康食物，在均衡飲食中添加藍莓顯然沒有害處。