瑪莎拉蒂又闖禍了!不過這回事件發生在義大利羅馬，沒有鬧出人命，遭殃的竟是百年古蹟「西班牙階梯」。一名男子晚間開著瑪莎拉蒂超跑行經當地著名地標山上天主聖三堂（Trinità dei Monti）時，大膽的將整輛車開上步行區「輾壓」，此舉已經涉嫌毀壞歷史文化遺產。
根據美國有線電視新聞網（CNN）14報導，警方公布的監視器畫面拍下，10日凌晨，一輛瑪莎拉蒂橫行當地一座著名景點「西班牙台階」 (Spanish Steps)，嫌犯是37歲男子，當時嘗試從最高的台階一路開下坡，過程中還一度下車察看，就怕租來的名車受傷。羅馬遺產保護機構則表示，這樁荒謬行徑造成第16、29階的表面碎石剝落，需要更繁瑣的修補工程來復原。
昨日(14)羅馬警方在臉書發布貼文，確認該名肇事駕駛身分為沙烏地阿拉伯籍，犯案後試圖逃跑，警方循線追人並連絡租車公司確認身分，最終在米蘭馬爾彭薩機場(MXP)逮捕他。
建於1723年至1725年間的「西班牙台階」，堪稱全歐洲最寬、最長的室外台階。沿著台階即通往擁有300年歷史的山上天主聖三堂（Trinità dei Monti），豐富的歷史底蘊，搭配上壯麗的特色建築，成了全球觀光客造訪羅馬時必訪景點之一。
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