最近有兩則新聞報導引來我的注意，一則是大摩示警說投資人在這一波下跌中已賠光從二○年三月各國央行寬鬆銀根，造成股市上漲所賺來的錢，往下就進入賠錢的時代；微軟的創辦人比爾．蓋茲也跳出來說，通膨升溫，造成利率走高，將帶領走入「熊群」的世界。

投資最忌「馬後炮」觀點

其實在趨勢轉折的時候，出來踢一腳的行徑並不可取，像二○年三月武漢封城造成全球股市暴跌，我記得有兩個人出來喊，一個是ＩＭＦ首席經濟學家印度裔的戈皮納特，她警告全球經濟可能經歷大蕭條以來最嚴重的衰退，與她差不多同一個時間，最唱衰美國的Stephen Roach也跳出來警告說，美國將陷入二戰以來最嚴重的衰退，後來Roach又補了一槍說，美元會暴跌三五％，結果與他說的完全相反。

最近比爾．蓋茲跳出來示警，看起來也有一點「馬後炮」的味道，通膨的壓力不是現在才發生，從去年下半年徵兆已經很明顯，今年加上俄烏戰爭的因素，通膨升溫勢不可擋，於是我們看到Fed從鴿派變成鷹派，後來再變成超鷹派，美國才剛剛祭出升息兩碼的動作，但金融市場已跌到人仰馬翻，從美國十年、三十年債殖利率都衝過三％，可以看出市場對升息的強大預期。

各國央行還沒有把利率升到盡頭，全球金融市場其實老早就掉頭了，過去在疫情擴散中，各國加大放錢的力道，造成金融市場欣欣向榮，如今這個現象正在逆向收縮，今年除了債券殖利率一直往上飆高，大多數的金融資產都是下跌的，股市更是首當其衝。

首先我們把全球股市掃瞄一遍，升息才剛起步，今年全球股市已經是一片跌勢，這其中美國道瓊指數下跌十一．六％、S&P 500跌十六．五％、Nasdaq跌二六％、ＮＢＩ生技指數最慘跌三八％、費半指數也大跌二二．八％，大家熟悉的中港台三地股市，上海Ａ股跌十五．八％、深圳Ａ股跌二六．二七％、滬深三○○跌二一．五％、香港恆生跌十四．五％、國企指數跌十七．二％，台股與道瓊指數一樣，都下跌十一．六％。

在這個巨大跌勢中，大家看到全球重量級個股，例如，市值一度頂到三兆美元的Apple，股價從一八二．九四殺到一五一．九九美元，市值剩二．五兆美元，少了五千億美元。微軟從三四三．一一到二六三．三美元，市值一度跌破二兆美元。Google、Amazon跌幅更慘，臉書一度跌到一六九美元，市值剩下四六○○億美元，Tesla則從一二三四美元殺到剩七○○美元，十日市值剩八○三四億美元，大家熟知的Nvidia從三四六．四七殺到一六八．二七美元，市值少了一半，AMD也一樣很慘烈。

張錫：台股沒看壞的理由

這次台積電會這麼慘，在美國的ＡＤＲ是領先指標，從一四五美元的高檔跌到八七．○一美元，最大跌幅是三九．九九％，今年以來從一二○．三一美元跌到八七．三美元，股價跌了二七．四四％；中國的騰訊、阿里、美團、小米、京東、拼多多等更加慘烈，跌幅都在六到七成之間。

股票下跌，無人能倖免，而這可能是通膨降溫的「必要之惡」，通膨的升息預期，造成股價下跌，實質財富被蒸發，金融市場產生收縮效應，現在正逐漸彰顯出來，例如，原物料的下跌，油價已瀕臨一○○美元關卡，俄烏交火後，北海油最高觸及一三九美元，ＷＴＩ也漲到一六三美元。五月十日ＷＴＩ回到一○○美元，然後是所有貴金屬價格也下來了，像鎳價一度飆到十萬美元，現在報價是二八一八五美元，鋁價從三六○○跌到二七五五美元，銅價從破萬到九二三七美元。最近這個跌勢連黃金、比特幣都擋不住，金價從二○六九．三五跌到一八三六．八五美元，白銀從二六．八八跌到二一．二三美元，比特幣從六八三○○跌破三萬美元。

在這次俄烏開戰後最受到矚目的ＣＲＢ，五月十日單日大跌三．八一％，指數收在二九九．四五，原物料大跌，這是通膨降溫的必要動作，看起來有一點味道。接下來是美元超級強勢，這次美元指數衝到一○四以後，這是近二十年新高，大家也注意到新台幣最低跌至二九．八二二．日圓狂貶到一三一．三四，韓元到一二七八．四七，人民幣也回測六．七二九九。

金融市場所有商品，從匯率、原物料、股價全都縮水一大圈，現在連ＣＲＢ也降下來，美國Fed採取最鷹的手段，必定造成全球股市的回跌，但現在是檢視個股投資價位的關鍵時刻，我在信報專欄上看到一則標題，上面寫著「Goodbuy or Goodbye」，意思是買點到了？還是「Sell in May and go away」，簡單來說，是該進場或出場？（全文未完）

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