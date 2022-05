最近有兩則新聞報導引來我的注意,一則是大摩示警說投資人在這一波下跌中已賠光從二○年三月各國央行寬鬆銀根,造成股市上漲所賺來的錢,往下就進入賠錢的時代;微軟的創辦人比爾.蓋茲也跳出來說,通膨升溫,造成利率走高,將帶領走入「熊群」的世界。

投資最忌「馬後炮」觀點

其實在趨勢轉折的時候,出來踢一腳的行徑並不可取,像二○年三月武漢封城造成全球股市暴跌,我記得有兩個人出來喊,一個是IMF首席經濟學家印度裔的戈皮納特,她警告全球經濟可能經歷大蕭條以來最嚴重的衰退,與她差不多同一個時間,最唱衰美國的Stephen Roach也跳出來警告說,美國將陷入二戰以來最嚴重的衰退,後來Roach又補了一槍說,美元會暴跌三五%,結果與他說的完全相反。

最近比爾.蓋茲跳出來示警,看起來也有一點「馬後炮」的味道,通膨的壓力不是現在才發生,從去年下半年徵兆已經很明顯,今年加上俄烏戰爭的因素,通膨升溫勢不可擋,於是我們看到Fed從鴿派變成鷹派,後來再變成超鷹派,美國才剛剛祭出升息兩碼的動作,但金融市場已跌到人仰馬翻,從美國十年、三十年債殖利率都衝過三%,可以看出市場對升息的強大預期。

各國央行還沒有把利率升到盡頭,全球金融市場其實老早就掉頭了,過去在疫情擴散中,各國加大放錢的力道,造成金融市場欣欣向榮,如今這個現象正在逆向收縮,今年除了債券殖利率一直往上飆高,大多數的金融資產都是下跌的,股市更是首當其衝。

首先我們把全球股市掃瞄一遍,升息才剛起步,今年全球股市已經是一片跌勢,這其中美國道瓊指數下跌十一.六%、S&P 500跌十六.五%、Nasdaq跌二六%、NBI生技指數最慘跌三八%、費半指數也大跌二二.八%,大家熟悉的中港台三地股市,上海A股跌十五.八%、深圳A股跌二六.二七%、滬深三○○跌二一.五%、香港恆生跌十四.五%、國企指數跌十七.二%,台股與道瓊指數一樣,都下跌十一.六%。

在這個巨大跌勢中,大家看到全球重量級個股,例如,市值一度頂到三兆美元的Apple,股價從一八二.九四殺到一五一.九九美元,市值剩二.五兆美元,少了五千億美元。微軟從三四三.一一到二六三.三美元,市值一度跌破二兆美元。Google、Amazon跌幅更慘,臉書一度跌到一六九美元,市值剩下四六○○億美元,Tesla則從一二三四美元殺到剩七○○美元,十日市值剩八○三四億美元,大家熟知的Nvidia從三四六.四七殺到一六八.二七美元,市值少了一半,AMD也一樣很慘烈。

張錫:台股沒看壞的理由

這次台積電會這麼慘,在美國的ADR是領先指標,從一四五美元的高檔跌到八七.○一美元,最大跌幅是三九.九九%,今年以來從一二○.三一美元跌到八七.三美元,股價跌了二七.四四%;中國的騰訊、阿里、美團、小米、京東、拼多多等更加慘烈,跌幅都在六到七成之間。

股票下跌,無人能倖免,而這可能是通膨降溫的「必要之惡」,通膨的升息預期,造成股價下跌,實質財富被蒸發,金融市場產生收縮效應,現在正逐漸彰顯出來,例如,原物料的下跌,油價已瀕臨一○○美元關卡,俄烏交火後,北海油最高觸及一三九美元,WTI也漲到一六三美元。五月十日WTI回到一○○美元,然後是所有貴金屬價格也下來了,像鎳價一度飆到十萬美元,現在報價是二八一八五美元,鋁價從三六○○跌到二七五五美元,銅價從破萬到九二三七美元。最近這個跌勢連黃金、比特幣都擋不住,金價從二○六九.三五跌到一八三六.八五美元,白銀從二六.八八跌到二一.二三美元,比特幣從六八三○○跌破三萬美元。

在這次俄烏開戰後最受到矚目的CRB,五月十日單日大跌三.八一%,指數收在二九九.四五,原物料大跌,這是通膨降溫的必要動作,看起來有一點味道。接下來是美元超級強勢,這次美元指數衝到一○四以後,這是近二十年新高,大家也注意到新台幣最低跌至二九.八二二.日圓狂貶到一三一.三四,韓元到一二七八.四七,人民幣也回測六.七二九九。

金融市場所有商品,從匯率、原物料、股價全都縮水一大圈,現在連CRB也降下來,美國Fed採取最鷹的手段,必定造成全球股市的回跌,但現在是檢視個股投資價位的關鍵時刻,我在信報專欄上看到一則標題,上面寫著「Goodbuy or Goodbye」,意思是買點到了?還是「Sell in May and go away」,簡單來說,是該進場或出場?(全文未完)

