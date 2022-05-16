明天會不會被感染？這兩天一直咳嗽怎麼辦？疫情之下，許多人愈來愈容易對未來感到憂心、焦慮。

焦慮症不單只有「焦慮」症狀，還可能引發其他問題。捷思身心醫學診所身心科李旻珊醫師指出，焦慮症特徵是對大小事感到緊張不安，對於未來預期發生的事，即使對常人而言並不重大，焦慮症患者就可能因為過度焦慮而出現坐立不安、異常緊張，甚至注意力無法集中，腦中一片空白。

李旻珊醫師表示，焦慮症患者在情緒上也比較容易生氣、肌肉容易緊張，往往沒做什麼事就感覺疲勞。由於交感神經過度興奮，而且精力都用來焦慮，患者處於長時間「用力」狀態，也很容易出現睡眠困擾，如無法入睡、睡眠品質很差等情況。

(圖/潮健康提供)

坐立不安、疲勞、易怒、注意力不集中、肌肉緊繃、睡眠困擾，當六種症狀出現三種以上時，就要注意是否為焦慮症引起。另外，有些患者會以摳頭皮、拔指甲、拔頭髮等行為來表現，有所謂的「摳皮病」，也可能是一種焦慮、緊張不安的表現。

●如何緩解焦慮問題？ 多吃含色胺酸食物有幫助

當有焦慮症狀時該如何緩解？李旻珊醫師指出，藥物與心理治療是醫學上的主要處理方式。焦慮症患者也要注意自身的壓力處理，是否來自於自我要求過高、謹慎性人格因素。建議多練習有氧運動幫助情緒平穩，以每周150分鐘、中強度運動為主。

另外，飲食上可以增加好的抗氧化營養素攝取，以及多吃含有色胺酸的食物，包括優質蛋白質、腰果、酪梨、乳酪、藍莓等，色胺酸是血清素的前身，適當攝取有幫助抗憂鬱的效果。

抗氧化營養素的來源，建議可多吃蔬菜水果以及益生菌，現今「腸腦理論」認為大腦發炎也會對情緒不穩定有影響，因此顧好腸道是緩解焦慮的方法之一。也可以選擇85%以上的黑巧克力。但如果身體接觸咖啡因更容易焦慮、敏感就不適合。

(圖/潮健康提供)

●疫情身心科看診多2成 居家辦公「一人一室」減壓

李旻珊醫師表示，從去年疫情大爆發開始，身心科就診人數便見持續增加，從健保數據來看至少增長2成。由於COVID-19疫情改變了生活型態，很多人不是居家辦公，就是擔心可能確診。

生活範圍限縮之下，工作與休息沒有明顯界線，家人之間相處摩擦的機會也更多，導致許多情侶、夫妻失和吵架，也增加了許多人的心理壓力。近期本土確診大爆發，許多人居家上班、上課導致日夜顛倒，更容易加重情緒與睡眠問題，如果日常生活影響太大，應及時就醫諮詢專科醫師協助。

李旻珊醫師建議，居家辦公時可以適當將空間分隔，與家人或另一半商量在哪些空間與時段，維持安靜的工作狀態，儘可能切分工作與休息的界線。家庭成員最好各自擁有個人空間，除了幫助身心調節，也可減少摩擦爭執，幫助降低心理壓力。