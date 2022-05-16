除了新冠肺炎治療，科學家開始關注新冠肺炎痊癒後的長新冠（Long Covid）問題。英國研究發現，只有近30％的染疫者能無症狀地復原。換言之，有超過70％的人陷入遙遙無期的慢性不適中。哪些人是長新冠高風險族群？對此醫學界又有何解決方法？

長新冠在歐美又被稱為艱途（Long haul），形容新冠肺炎痊癒後仍不舒服，嚴重影響生活。隨著研究不斷探究，已能推測出長新冠的致病機轉，並從中找到藥物治療，也發現有6大族群是長新冠的高風險族群。

●長新冠症狀多 科學家推測6大風險族群

什麼做長新冠？根據WHO的定義，長新冠指的是曾經或可能確診新冠病毒3個後，症狀持續2個月以上，且症狀無法用其他的診斷來解釋的現象，據估計，長新冠影響全球超過1億人。

症狀則是五花八門，紀錄在案的高達200多種，每個人都不同，彰化基督教醫院胸腔內科主治醫師林俊維指出，有研究指出，40％病患會影響到日常生活機能，最常出現的症狀包括：

1.疲倦（53.1%）

2.喘（43.4%）

3.認知情緒障礙（約40％）

4.關節痛（27.3%）

5.胸痛（21.7%）

6.咳嗽（15.4%）

7.嗅覺味覺異常（13.1%）

症狀各異，橫跨了呼吸道、筋骨肌肉和認知功能至於究竟哪些人是長新冠的高風險族群，研究也露出曙光。雖然輕症或是無症狀的病人也可能出現長新冠，但根據英國COVID症狀研究（COVID Symptom Study）計劃所開發出的APP，記錄4,182名染疫後的長新冠病人，倫敦國王學院 （King's College London）教授史帝夫（Claire Steves）歸納了6個高風險族群：

1.染疫時發生超過5種症狀

2.女性

3.年齡超過50歲

4.原本有氣喘或是有肺部疾病

5.糖尿病

6.本身有自體免疫疾病（例如類風溼性關節炎或紅斑性狼瘡）

科學家和藥廠正在從現有的藥物中，尋找可能可以治療長新冠的藥。(示意圖 / Shutterstock）

●科學界開始找尋長新冠藥物 政府祭出政策因應

事實上，剛開始長新冠並不受重視，不過隨著疫情擴散、康復後仍持續不適的人數愈來愈多，科學家進一步探究造成長新冠的原因，目前歸納出4個可能因素：病毒造成微血管堵塞、免疫系統被打亂、病毒並未完全被清除、細胞破壞粒線體。

現在醫界和藥廠也努力從現有的藥物中，尋找有效的解決方法。不過由於症狀太多元，無法只用一種藥物來解決所有問題，所以目前仍以症狀治療為主。例如一項由英國政府贊助的臨床研究，計劃實驗4,500種藥物，其中包括抗組織胺、治療痛風的秋水仙素和抗血栓藥物；感染新冠肺炎後，肺部發炎受損會導致肺纖維化或出現疤痕，病人康復後仍然會喘，因此美國芝加哥大學也嘗試用器官移植常用的免疫抑制藥物來改善這些問題。

●專家預估Omicron不會有長新冠問題

這波Omicron疫情已有將近有40萬人染疫，3個月後是否會出現長新冠人潮，中研院生醫所研究員何美鄉認為，過去的Alpha、Delta等病毒株會全身跑，導致體內慢性發炎而有後遺症，不過Omicron大都只影響上呼吸道、不大會進到肺部，對有打疫苗的人影響可能更低，因此她判斷，應該不必太擔心Omicron會有後遺症。

前台大醫院感染科醫師林氏璧也認為，國內、外媒體報導後遺症很嚴重或是很多人有後遺症，那是因為Delta重症機率相對高，Omicron以輕症和無症狀居多，且只會影響上呼吸道，很少引起全身性的感染，因此預估後遺症的機率會下降，即使有症狀也不會太嚴重，「目前國際尚未有Omicron的後遺症報告，所以看現在的報導和研究不那麼準確，不需要太恐慌。」