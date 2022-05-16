《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，在俄羅斯全面入侵烏克蘭前後，美軍緊急調派部隊前往東歐備戰，其中包括擔負電子攻擊（EA）任務的海軍EA-18G「咆哮者」（Growler）電戰機；不過專家指出，這也凸顯美國空軍十分缺乏同類型能力，就算有內建電戰系統的F-22和F-35等先進戰機也無法解決此問題。

在俄烏戰爭開打後，美國海軍第134電子攻擊中隊（VAQ-134）被部署至德國史班達勒姆空軍基地（Spangdahlem Air Base），加強北約（NATO）的空中警戒任務。EA-18G飛行員可林（James Corrin）中校在接受訪問時表示，VAQ-134正與該區域的美國空軍F-16戰機一同練習，確保在必要時能以電戰能力提供支援。

智庫「密契爾航太研究所」（Mitchell Institute of Aerospace Studies）所長、退役美國空軍中將德普圖拉（David A. Deptula）表示，自從專門擔負「野鼬」（Wild Weasel）任務的F-4G「幽靈」（Phantom），以及EF-111A「渡鴉」（Raven）電戰機分別於1996年和1998年退役後，美國空軍的電戰能力便明顯出現差距，須依賴海軍EA-6B「徘徊者」（Prowler）和EA-18G的支援。

德普圖拉指出，雖然美國空軍加強了戰機本身的匿蹤能力、讓F-15及F-16等4代機攜帶電戰莢艙、為F-22和F-35配備內建的電戰系統，並研發F-15EX的AN/ALQ-250「鷹式主／被動警告暨生存系統」（EPAWSS）等，但這些設備的功能集中於自我防衛，該軍種本身只能透過EC-130H與EC-37B執行有限的電子攻擊任務。

由於美國海軍已宣布有意解散VAQ-131、VAQ-132、VAQ-134、VAQ-135和VAQ-138等5個遠征電子攻擊中隊，德普圖拉呼籲美國空軍應為未來危機做好準備，強調其需要的「不僅僅是最新型的現代戰機」。