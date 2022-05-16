星座專家唐綺陽分析5/16~5/22星座運勢，這一周已經進入水逆，逆行於雙子座，過去的溝通被翻出來檢討，重新追溯過往消息的來源跟管道，是反省言論的好時機，要注意交通及3C產品產生的狀況，資料備份、傳遞都要再三確認。現在金星在牡羊，目前金星和木星都在牡羊座，這是一個很有創造能量的時段，會讓我們更講究效率，也能享受開創的過程，年輕人、第二代讓人刮目相看，每個人都處在更新自己的時候，自己也要有所改變，才能適應這個能量場。

這個周六，太陽進入雙子，我們對媒體、交通、溝通方式都會非常關心，花心思探討。現在也是土星停滯的時刻，因為土星即將要逆行了，土星代表嚴格、嚴厲、讓人感覺辛苦的地方，土星即將在6月逆行，會讓人開始反思控管的鬆緊尺度。木星進入牡羊，除了讓第二代出頭以外，還會帶來較強的火能量，有些人可能會有暴力傾向，8月前會有趕工、趕時間、趕進度的感覺，趕得有效果能邁向成功，趕得沒效果就會出差錯。

火星現在在雙魚座，火星進雙魚後疫情就大爆發了，台灣確診人數不斷增多，5/18火星和海王星合，會讓看不見的東西大爆發，提醒著我們不能裝做看不見、聽不到，這段時間務必謹慎防疫，曾經感到無力、受苦的人有機會反擊，做出反應，也會讓我們看到很多不可思議的現象，例如看到社會角落竟然有一些意料不到的事情發生。土星、海王星非常密合，呈12分相，會持續到7月，代表疫情正在被控制中，雖然看似好事，但是在某些地區，可能會用過度嚴厲的手段來控管，將會影響民生。

重要星象：

水星逆行雙子、金木在牡羊、太陽進雙子、土星停滯、木星在牡羊、火海合相、土海呈12分相。

【工作注意：牡羊、雙子、處女、天蠍】

牡羊：凡事親力親為，記得放鬆休息

雙子：暢想未來，充滿希望及企圖心

處女：工作機會多，要判斷取捨

天蠍：專心就能把事情做好

【桃花注意：金牛、巨蟹、射手、摩羯】

金牛：調理自我，桃花不請自來

巨蟹：有志同道合的對象，享受甜蜜期

射手：遇到理想型，需多深入交流

摩羯：別過猶不及，做自己最好

【財運注意：獅子、雙魚】

獅子：理財順利可考慮加碼

雙魚：注意較大筆的資金調度

【健康注意：天秤、水瓶】

天秤：多留意心臟及睡眠問題，記得多休息

水瓶：當心腦神經衰弱，別聽信偏方