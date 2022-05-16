美國紐約州水牛城14日發生駭人槍擊。年僅18歲白人至上主義（White Supremacy）擁護者詹德隆（Payton Gendron）在非裔社區一間連鎖超市進行大規模槍殺，造成10人死亡、3人受傷，其中幾乎是黑人，被視為美國近年來最慘重的「種族屠殺」之一。此案也再掀美國槍枝管制爭議。紐約州長侯可（Kathy Hochul）15日痛斥詹德隆的行徑是「冷酷無情、行刑式的處決」，並呼籲槍枝管制需要國家立法處理。

侯可美國廣播公司（ABC）節目中表示，詹德隆犯案使用的步槍是在紐約州合法購買，但他所用的大容量彈匣是從其他地方買來的，因為紐約州禁止販賣這類大容量彈匣。

美國僅9 個州禁止販售大容量彈匣，侯可認為，各州錯綜複雜的法律讓紐約等州無法落實槍枝管制，「我們需要國家級的法律來處理這個問題。」水牛城市長布朗也呼籲美國國會立法加強槍枝管制，他批評：「那些一直阻撓合理槍枝管制的人，使得槍枝在這個國家被濫用，並且落入落入壞人手中。」

此外，詹德隆犯案時在遊戲影片串流平台Twitch全程直播，儘管Twitch公司在事發2分鐘內就將詹德隆的頻道下架，血腥影片已流傳網路，侯可因此呼籲社群網路公司加強平台監控。從影片可見，詹德隆在開車接近超市開始直播，自停車場下車隨即對路過的一名女性開槍，一陣掃射後多人倒地。

《華盛頓郵報》指出，美國聯邦調查局（FBI）數據顯示，這起事件突顯全美「超商槍擊案」有上升趨勢。

在2000年至2020 年間，FBI記錄了 28 起這類事件，共有 78 人死亡、 83 人受傷。一些槍擊事件發生在加油站附設的便利店，或小型超市，但大多發生在沃爾瑪（Walmart）和克羅格（Kroger）等連鎖超商。2021 年的報告尚未公布，但已知有多起槍擊案發生在超商。

據美國反槍枝非營利組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）統計，這起槍擊案是美國今年第198 起大規模槍擊事件，目前為止這類事件已導致 210 人喪生。

加州州立大學指出，美國去年針對亞裔和猶太裔美國人的仇恨犯罪事件大幅增加；美國警察部門資料也顯示，37個主要城市的仇恨犯罪按年平均上升約4成。有專家預測，美國社會仍存有嚴重分歧，隨著11月中期選舉逼近，仇恨犯罪趨勢可能進一步惡化。