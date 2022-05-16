美國一名18歲白人男性昨天進入紐約州水牛城非裔社區超市大開殺戒，造成至少10死3傷。當局今天表示，該名兇嫌1年前曾遭警方拘留，並接受心理評估，但很快就獲釋。

18歲凶嫌甘德倫（Payton Gendron）昨天下午身著軍服，在水牛城（Buffalo）連鎖超市（Tops Friendly Market）外拔出突襲步槍，瞄準停車場民眾並扣下板機，接著走進店內朝其他人開火。他開槍射殺10人並槍傷另外3人後，向警方投降。當局形容這是一起「出於種族動機的極端主義暴力行為」。

水牛城警察局長格拉瑪葛利亞（Joseph Gramaglia）今天告訴媒體，「根據我們目前發現的證據，這確實是一起種族仇恨犯罪，凶嫌將以相關罪名遭到起訴。」

格拉瑪葛利亞還說，去年6月，甘德倫曾經遭到警方拘留，並接受心理狀態評估，但他於1天半後獲釋。

美聯社則引述一名執法人員說法報導，去年甘德倫曾揚言畢業時將在家鄉康克林（Conklin）的一所高中發動槍擊，當時他年僅17歲，隨後被送去接受心理治療。（譯者：施施）1110516