​【愛傳媒黃珊珊專欄】5月15日早上九點跟市長開會，十點再參加陳時中部長主持的地方首長視訊會議，市長也親自上線，說明台北市的立場，會議中終於確定了65歲以上經醫師評估後，快篩陽可以提早使用抗病毒藥物，這是好幾天前吵不完的問題，終於被認可了！​

其實市長早就說得很清楚：既然需要醫師臨床判斷，就要相信醫師專業，有呼吸道症狀＋快篩陽＋有適應症＋無禁忌症＋無藥物交互作用，就可認定為確診，投以抗病毒藥物，確診或疑似病患提早投藥，可減少住院率與死亡率高達八成以上，所以當然要相信醫師的臨床判斷，更何況現在快篩陽的PCR確診機率已經高於九成。​

之前快篩陽的偽陽性與限制人身自由等等理由，本就不該作為第一線醫療判斷，快篩陽如果可以做為確診認定，可以讓更多人不必去擠醫院急門診做PCR，謝謝中央從善如流，只是，如果是兒童或幼兒呢？還是要排隊做PCR？​

中央會議中，很多縣市都提出，現在中央自主回報系統、法傳系統、居家隔離系統的大問題，最重要的是5月9日以後，確診者的同住家人是由確診者自主回報，地方政府不會再做疫調或發送居隔書，但是很多民眾根本沒有上網回報、或上網填寫不完整，沒有收到居隔書，關懷中心每天都接到各種要求補發居隔書的電話，每天六萬確診人數，每個人如果有三個同住家人，就有18萬人要發居隔書，中央系統又常出錯當機（不是地方政府可以處理），關懷中心同仁苦不堪言，每天被民眾指責，士氣很低迷！​

目前，同住家人雖然還是被列為居家隔離，但是已經不用電子圍籬，因此居家隔離通知書，應該都是用在請假與申請補償金、保險理賠的問題，但是關懷中心的量能應該用在確診者照顧，而非一直在做重複更正居家隔離書的行政工作。​

我主張：疫苗覆蓋率已達一定比例，確診者的接觸者都應該採自主健康管理，有症狀再採檢，如果快篩陽，就視同確診者（因為他已經是確診者同住家人），不需要發居家隔離書，減少大量行政單位的工作，可以好好安置照顧確診病患。​

之後的快篩陽人數一定會超過PCR量能，到時也沒辦法做到PCR，就自然成為黑數！輕症與無症狀既然佔百分之九十九以上，到時候，快篩陽應該自主在家休養，只要企業或機關給予防疫假在家自主防疫，也不必身體不適還要去排隊做PCR，因為做了PCR後還是在家休養，只是多一張隔離通知書而已。​

很多企業目前就採取這樣的作法，因為就算沒有隔離通知書，也沒人敢讓快篩陽的同事上班。通知書現在已經徒具形式，沒有電子圍籬的隔離，其實就是自主防疫，出門有沒有快篩也不知道、有沒有陰性也不知道、都是相信民眾，既然中央政策對於居家隔離採取相信民眾自主（快篩陽），但是卻對於非居家隔離的民眾，又不相信他快篩陽的真實性，真的是自相矛盾。

作者為台北市副市長

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