演員何璦芸以《唐山過台灣》出道36年，演出的電視劇以及電影逾百部，2014年以《大象的手指會跳舞》拿下大陸金雞百花電影年度學院獎短片大賽最佳女主角獎，近年卻因為疫情工作機會大減，今年四月她赴美工作順便遊玩想轉運，不料在友人家中突然胃食道逆流，一口氣哽在咽喉無法呼吸，差點過不去，讓她心想：「完了！不行了！我要死在美國了！」鬼門關前徘徊時，何璦芸滿腦想著還有許多事沒做，尤其是尚未看到未滿一歲的孫女長大最讓她掛心。

到美國沒幾天的何璦芸就差點因胃食道逆流客死異鄉。（圖／何璦芸提供）

何璦芸說原本就有胃食道逆流的毛病，出國前本來要去輔大醫院找胃腸肝膽科主治醫師林暘朝，卻偷懶沒去，沒想到一到美國就出事，她說：「那天大約十點的時候突然胃食道逆流，沒想到就一口氣哽住呼吸不過來，腦袋跟肚子一直膨脹起來！」當下她心想自己就要死在美國了，想到兒子、媽媽還有未滿一歲的孫女，她很自責，「覺得很對不起家人，怎麼能客死他鄉？」

何璦芸2014年曾以《大象的手指會跳舞》，拿下大陸金雞百花電影年度學院獎短片大賽最佳女主角獎。（圖／何璦芸提供）

本來以為自己就要心肌梗塞的她拼命地用手刀打自己的心臟，整整持續了十分鐘，最後仍不見起色，除了冒冷汗眼前甚至一片白又一片黑，何璦芸最後無助的呼喊佛祖：「觀世音菩薩救我一命！我還有好多事情沒有辦完，我還不能走！」說也神奇那一口氣就這樣喘了過來，「活過來」的她才終於可以開玩笑說：「我錢還沒花完耶！不能走。」

何璦芸原本就有胃食道逆流的毛病，出國前偷懶沒就醫險些害了自己。（圖／何璦芸提供）

礙於語言不通她沒有就醫，不過隔天打給醫師林暘朝，而林暘朝也向本刊解釋，「胃食道逆流的時候，有時胃酸會嗆到咽喉，可能導致支氣管經攣，因此感覺吸不到氣、胸口灼熱合併呼吸困難，這都是嚴重的症狀。」他表示，病人需避免吃含咖啡因的食物、甜食，也不能過度、過量飲食，吃完飯不要馬上躺、坐，需要走動，「治療還是需要靠藥物，可以服用制酸劑成藥或醫生處方的氫離子幫浦抑制劑，都能改善症狀。」

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